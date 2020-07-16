Известно имя новой главы Антимонопольного комитета - что необходимо знать

16 июля украинский парламент поддержал кандидатуру Ольги Пищанской и выбрал ее новой главой Антимонопольного комитета. Стоит обратить внимание на то, что за ее назначение проголосовали 255 нардепов. Накануне Пищанскую официально рекомендовали на должность главы АМКУ. Что важно понимать, именно Ольга Пищанская была первым заместителем главы АМКУ и до недавнего времени выполняла обязанности руководителя ведомства после увольнения предыдущего главы Юрия Терентьева. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады.
- Борьбу со злоупотреблением действующих монополий;
- Использование инструментов понижение барьеров входа на рынке;
- Прекращение антиконкурентных действий власти.
Стоит отметить, что Ольга Пищанская с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог". В декларации чиновницы отмечается, что она владеет ценными бумагами этой компании. С января по апрель 2016 новая руководительница АМКУ работала начальником отдела в "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года. Украинские медиа не раз писали, что сестра Ольги Пищанской Светлана является спонсором партии "Слуга народа" и подругой детства украинского лидера Владимира Зеленского.
Стоит напомнить, что бывший глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Рада 3 июля его отставку одобрила. Ходят слухи, что Терентьев мог написать заявление об увольнении под давлением главы государства. Об этом, в частности, пишут эксперты и журналисты. Причина такой ситуации — борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста — компанию "Тедис".
Как сообщал ONLINE.UA, 16 июля народные депутаты провели голосование по поводу назначения нового председателя правления Нацбанка Украины. Верховная Рада поддержала кандидата Кирилла Шевченко — председателя правления "Укргазбанка".