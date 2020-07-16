Известно имя новой главы Антимонопольного комитета - что необходимо знать

Основными приоритетами в должности Пищанская считает:

Стоит отметить, что Ольга Пищанская с 2004 по 2015 годы работала на "АрселорМиттал Кривой Рог". В декларации чиновницы отмечается, что она владеет ценными бумагами этой компании. С января по апрель 2016 новая руководительница АМКУ работала начальником отдела в "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года. Украинские медиа не раз писали, что сестра Ольги Пищанской Светлана является спонсором партии "Слуга народа" и подругой детства украинского лидера Владимира Зеленского.

Стоит напомнить, что бывший глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Рада 3 июля его отставку одобрила. Ходят слухи, что Терентьев мог написать заявление об увольнении под давлением главы государства. Об этом, в частности, пишут эксперты и журналисты. Причина такой ситуации — борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста — компанию "Тедис".

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июля народные депутаты провели голосование по поводу назначения нового председателя правления Нацбанка Украины. Верховная Рада поддержала кандидата Кирилла Шевченко — председателя правления "Укргазбанка".