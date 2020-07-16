Правительство готово - Шмыгаль отреагировал на громкое решение парламента

16 июля Верховная Рада назначила новым главой НБУ Кирилла Шевченко, который заменит на этом посту Якова Смолия, ушедшего в отставку "из-за систематического политического давления". Глава Кабмина Денис Шмыгаль отреагировал на это громкое решение парламента. Он поздравил Шевченко с назначением и уверил, чот правительство готово к сотрудничеству с ним. Об этом говорится в заявлении Шмыгаля, которое премьер-министр опубликовал в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Поздравляем Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступностью кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу — это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинцев", — написал Шмыгаль.

Как известно, Кирилл Шевченко, который с 16 июля стал новым главой НБУ, банкир с большим стажем — последние шесть лет он возглавлял государственный Укргазбанк. Выступая перед депутатами в финкомитете, он заявил, что намерен сохранить общий курс Нацбанка, но при этом расширить его влияние на кредитование реального сектора. Шевченко уверил, что поддерживает политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. Также Шевченко заявил, что приоритетными для него будут вопросы стабильности курса гривни, сотрудничества международных кредиторов и главное – стабильной инфляции.

Напомним, Кирилла Шевченко назначили новым главой Нацбанка 16 июля. Его кандидатуру поддержали 332 депутата. После внезапной отставки Смолия обязанности главы Нацбанка временно исполняла Екатерина Рожкова, котоаря является заместителем руководителя регулятора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский наконец раскрыл все карты относительно отставки Смолия.