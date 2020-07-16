Германия отреагировала на громкие угрозы США - в чем дело

Массивные споры между Соединенными Штатами и правительством Германии относительно реализации проекта "Северный
Согласно обнародованным данным, в Берлине ознакомились с утверждением государственного секретаря Майка Помпео.
Утверждается, что позиция Германии по поводу кремлевского газопровода в Балтийском море остается неизменной.
Помпео недавно заявил, власти США согласовали введение новых санкций против "Северного
Известно лишь, что речь идет о мерах в соответствии с законом "О противодействии соперникам Америки путем санкций" (CAATSA). Они касаются не только "Северного
Позже в Госдепе уточнили, подпадания "Потоков" под упомянутый закон не означает автоматического введения санкций.
"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с этим разделом, мы без колебаний введем их", — говорится в более полном заявлении.
Как сообщал ONLINE.UA, в Соединенных Штатах поддержали новый законопроект санкций против строительства газопровода "Северный
По словам представителя Еврокомиссии, европейские компании на законных основаниях работают над строительством "Потока", поэтому они никогда не примут санкций со стороны Белого дома.