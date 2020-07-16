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Германия отреагировала на громкие угрозы США - в чем дело

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Германия отреагировала на громкие угрозы США - в чем дело Німецький уряд (фото — needpix.com)

Массивные споры между Соединенными Штатами и правительством Германии относительно реализации проекта "Северный поток-2" продолжаются. Официальный Берлин отреагировал на жесткие заявления Белого дома, которые прозвучали накануне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют немецкого представителя.

Согласно обнародованным данным, в Берлине ознакомились с утверждением государственного секретаря Майка Помпео.

Утверждается, что позиция Германии по поводу кремлевского газопровода в Балтийском море остается неизменной.

Помпео недавно заявил, власти США согласовали введение новых санкций против "Северного потока-2", которые не позволят его достроить. Он не уточнил, когда именно Вашингтон решится на этот шаг.

Известно лишь, что речь идет о мерах в соответствии с законом "О противодействии соперникам Америки путем санкций" (CAATSA). Они касаются не только "Северного потока-2, но и южной ветки "Турецкого потока".

Позже в Госдепе уточнили, подпадания "Потоков" под упомянутый закон не означает автоматического введения санкций.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с этим разделом, мы без колебаний введем их", — говорится в более полном заявлении.

Как сообщал ONLINE.UA, в Соединенных Штатах поддержали новый законопроект санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время в Евросоюзе выступили с разгромной критикой в адрес Вашингтона.

По словам представителя Еврокомиссии, европейские компании на законных основаниях работают над строительством "Потока", поэтому они никогда не примут санкций со стороны Белого дома.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Германия, уряд, Северный поток-2, санкции, США, Россия, газ, полмтика
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