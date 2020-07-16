Уже подписаны соглашения - из ЕС пришли отличные новости для Украины

Евросоюз продолжает поддерживать Украину для обеспечения стабильного и демократического будущего для ее граждан. Кроме пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, в ЕС решили выделить деньги для малого бизнеса, фермеров и реализации медреформы. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уже подписала три финансовых соглашения между Европейским Союзом и Украиной на сумму 105 млн евро в рамках годовой программы помощи на 2020 год. До конца 2020 года Евросоюз выделит еще один крупный пакет финансовой помощи, который пойдет на реализацию программ по развитию гражданского общества, поддержке отсталых регионов и реализацию европейского "зеленого соглашения". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

"Продолжение сотрудничества в реализации программы реформ в Украине, а также солидарность перед лицом глобального кризиса, обусловленного пандемией COVID-19 , особенно важны в эти нелегкие времени. Именно поэтому ЕС выделяет 105 млн евро на поддержку Украины в пределах нашей годовой программы действий на 2020 год. Этот пакет будет включать три приоритетных направления, а именно: поддержку малых и средних предприятий, малых фермерских хозяйств и помощь в реализации комплексной программы реформ в Украине, в том числе по системе здравоохранения. Это часть нашего пакета помощи Украине в ответ на пандемию COVID-19 в размере 190 мон евро", — сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Посол уточнил, что 60 млн евро из этой суммы пойдут на реформирование органами государственной власти Украины таких приоритетных отраслей, как здравоохранение, социальная политика, финансовый сектор, конкуренция и транспорт. 20 млн евро из нового пакеты помощи выделят на поддержку малых и средних предприятий Украины, что будет способствовать устойчивому и сбалансированному экономическому росту в Украине, лучшей производительности, высокой занятости и сокращению бедности. Оставшиеся 25 млн евро направят на развитие сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Ключевыми элементами этой помощи станут улучшение доступа к кредитам для малых фермерских хозяйств по всей стране.

Напомним, в мае Европарламент большинством голосов наконец принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19 . Стоит обратить внимание на то, что из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены именно для официального Киева. Кроме того, Украина уже получила от ЕС почти 38 млн евро в рамках программы бюджетной поддержки реформ в сфере госуправления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила помощь от ЕС в виде медицинского оборудования и медикаментов для преодоления эпидемического кризиса.