Лукашенко удивил мир новым заявлением о коронавирусе

Глава Беларуси Александр Лукашенко не устает удивлять мир громкими и неоднозначными заявлениями — на этот раз скандальный политик рассказал о способе, с помощью которого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал Пул Первого.
"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что это подтверждает высказанную им ранее теорию, что "трактор всех вылечит".
"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, потому что голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", — отметил Лукашенко.
Кроме того, скандальный политик напомнил о важности нахождения на свежем воздухе во время распространения
COVID-19.
"А во-вторых, обязательно нужно работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", — заявил белорусский лидер.
Что важно понимать, еще в начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе над
COVID-19. По словам политика, белорусы продемонстрировали политическое благоразумие и народную мудрость во время пандемии.
"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили", — заявил президент.
Кроме того, он добавил, что после окончательной победы над
СОVID-19 обязательно отдельно встретится с врачами, которые все еще на посту.
Как сообщал ONLINE.UA, в Беларуси разгорелась настоящая борьба на фоне предстоящих президентских выборов. Действующий лидер страны Александр Лукашенко объявил, что не отдаст все во власть "нехлюям". По его словам, главная задача — не "потерять" страну.