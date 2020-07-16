Лукашенко удивил мир новым заявлением о коронавирусе

Глава Беларуси Александр Лукашенко не устает удивлять мир громкими и неоднозначными заявлениями — на этот раз скандальный политик рассказал о способе, с помощью которого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram канал Пул Первого.

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что это подтверждает высказанную им ранее теорию, что "трактор всех вылечит".

"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, потому что голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", — отметил Лукашенко.

Кроме того, скандальный политик напомнил о важности нахождения на свежем воздухе во время распространения COVID-19 .

"А во-вторых, обязательно нужно работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", — заявил белорусский лидер.