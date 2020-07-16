Все уже устали - Зеленский срочно обратился к правительству

В Офисе президента провели традиционное совещание по поводу эпидемии COVID-19 , на которой обсудили продолжительность карантина. Владимир Зеленский призвал к пролонгации режима ограничений, однако с оговоркой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую пресс-службу.

По его словам, карантин нужно продлить на один месяц. Потом это также можно будет корректировать.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше", — подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, постановление о пролонгации уже разработали. В документ внесли определенные изменения режима.

"По документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", — добавили в ОПУ.

Напомним, по состоянию на утро 16 июля по всей Украине подтвердили уже 56 455 случаев COVID-19 . Карантин действует до 31 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября, но пойти в школу смогут в полном объеме не все ученики. Регионы страны разобьют на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации — образовательный процесс будет запрещен только в областях, которые попадут в "красную" зону. Правительство разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном году.