Страны ОПЕК + приняли неожиданное решение относительно добычи нефти - подробности

15 июля во время очередного заседания члены ОПЕК + решили постепенно увеличивать добычу нефти в связи с улучшением спроса. Согласно последним данным, в ходе заседания министерского мониторингового комитета оба сопредседателя — министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман — заявили, что спрос на нефть восстанавливается и можно увеличить добычу, но остро стоит вопрос компенсаций со стороны государств, которые полностью не выполняли свои обязательства в мае и июне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

Кроме того, отмечается, что в мае страны ОПЕК + выполнили свои обязательства на 89%, то есть "недосдача" составила почти 1 млн б/с, в июне соглашение выполнено на 95%, то есть на рынок поступали "лишние" 485 тыс. б/с. В целом за два месяца — около 1,5 млн б/с. В отчете ОПЕК отмечается, что только страны картеля должны в будущем дополнительно к своим квот снизить добычу еще на 1,3 млн б/с. Среди наиболее злостных нарушителей — Ирак, Нигерия, Ангола, Габон, Конго. Среди стран не-ОПЕК публично назывался только Казахстан.

"По итогам заседания комитета принц бен Сальман сказал, что с учетом компенсаций сокращение добычи нефти в августе составит не 7,7 млн б/с, а около 8,1-8,2 млн б/с — это нижняя граница сокращения в августе, а потолок, рассчитанный на основе данных вторичных источников, — 8,3 млн б/с. Свою неуклонность по соглашению и намерения компенсировать "недосдачу" подтвердили Нигерия, Ирак, Ангола, Габон, Конго и не вхожый в ОПЕК Южный Судан", — сказано в сообщении.