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Россия пошла на очередной скандальный выпад против Украины - резонансные подробности

Политика | Читати новину українською
Россия пошла на очередной скандальный выпад против Украины - резонансные подробности Анджей Дуда (фото -commons.wikimedia.org)

Россия устроила очередную скандальную провокацию против Украины, пытаясь добиться снижения поддержки официального Киева европейскими союзниками. На этот раз в Кремле решили испортить отношения между Польшей и Украиной. Для этого российский пранкер Вован позвонил президенту Польши Андею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гуттериша. В разговоре пранкер поздравил Дуду с переизбранием и спросил, не хочет ли Польша аннексировать украинские территории, в частности, Львов, на что Дуда ответил категорическим отказом. В МИД Польши 16 июля отреагировали на этот скандальный звонок. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что эта ситуация стала очередным актом российской дезинформации. Он уверил, что будет проведено расследование и власти приложат все усилия, чтобы подобные инциденты не возникали в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, которые, возможно, имеют целью посеять раздор между Польшей и Украиной. На это указывают вопросы, которые пранкеры задавали президенту Польши", — подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши при этом отметил, что новая провокация команде Путина не удалась, так как ответы Дуды "не подвергли Польшу на любые недоразумения с одной страной". Он также сообщил, что кроме спецслужб и других ответственных органов расследование инцидента ведет и внешнеполитическое ведомство.

"Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, они не подвергли Польшу риску каких-либо недоразумений в отношениях с каким-либо государством. С точки зрения внешней политики и по содержанию разговора претензий нет", — отметил Чапутович.

Напомним, пранкер Вован позвонил польскому президенту Дуде 13 июля и представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Среди прочего в разговоре обсуждались и вопросы, касающиеся Украины. Дуда, отвечая на провокационные вопросы пранкера, отметил, что в Польше сейчас очень хорошие отношения с Украиной и Варшава поддерживает Киев. На вопрос, как он относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Дуда ответил, что положительно.

Важно отметить, что российские пранкеры, которых подозревают в работе на спецслужбы России, неоднократно разыгрывали различных иностранных лидеров. В конце прошлого года они также звонили президенту Украины Владимиру Зеленскому, но он на наглые провокации не поддался и поставил на место известного российского пранкеры Лексуса,

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Польша раскрыла коварный план Путина, который пытается добиться отмены международных санкций, манипулируя ситуацией с пандемией коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Польша, скандал, провокация, пранкеры, Анджей Дуда
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