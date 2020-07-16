США нанесли новый безжалостный удар по окружению Путина - что случилось

Официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России. Стоит обратить внимание на то, что в целом новые ограничения касаются трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Пригожиным. Согласно последним данным, санкции ввел Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США. Кроме того, отмечается, что причиной для расширения ограничений стала подрывная деятельность Пригожина в Судане и других государствах. Отмечается, что указанные физические и юридические лица пытались помешать демократическим реформам в Судане. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минфина США.

"Санкции будут касаться субъектов в Судане, Гонконге и Таиланде. В список попали граждане РФ Игорь Лавренков, Михаил Потепкин и Андрей Мендель (гражданство неизвестно) и компании "М Invest", Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что компания "М Invest" прикрывает деятельность "частной военной компании Вагнера", которую связывают с Пригожиным. Нельзя не обратить внимание на то, что вспомнили в Офисе контроля деятельности "ПГК Вагнер" и про украинский Донбасс. Там отметили, что деятельность Пригожина и его компаний направлена на поддержку авторитарных режимов.

Стоит напомнить, что Евгения Пригожина называют "поваром" главы Кремля Владимира Путина, потому что его компании организуют питание для Кремля. Сам же Пригожин известный в России бизнесмен, под чьим руководством действовала так называемая "фабрика интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Кроме того, он финансирует деятельность "частной военной компании Вагнера". Наемников "ПГК Вагнера" фиксировали в Украине, Сирии и других странах. Пригожин также якобы нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.