Кабмин подготовил неожиданный сюрприз украинцам

В Украине продолжается адаптивный карантин их-за пандемии коронавируса, в результаты которого многие предприятия не могут работать как прежде. Кабинет министров решил упростить механизм начисления арендной платы для арендаторов коммерческой недвижимости, чтобы снизить расходы представителей мелкого и среднего бизнеса страны на период вынужденного простоя. Согласно постановлению правительства, определенным категориям арендаторов государственного имущества на время карантина предоставлены скидки в 50-75%, а некоторых субъектов хозяйствования в зависимости от вида их деятельности полностью освободили от платы за аренду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

От оплаты аренды на период карантина полностью освободили частных предпринимателей, которые арендуют помещения в учебных корпусах учебных заведений государственной формы собственности, и предпринимателей, которые арендуют помещения с целью организации концертов и другой зрелищно-развлекательной деятельности, бытового обслуживания населения, осуществления туроператорской и турагентской деятельности.

На 50% снизили оплату за аренду недвижимого государственного имущества для тех, кто использует его для размещения:

заведений питания;

копировальной техники;

компьютерных клубов и интернет-кафе;

торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю средствами гигиены) и продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении;

выставок изобразительного и книжной продукции, произведенной в Украине;

выставок непродовольственных товаров без осуществления торговли;

гостиниц;

транспортных предприятий по перевозке пассажиров;

офисных помещений.

Кроме того в половину снизили плату за аренду для юридических и физических лиц резидентов Украины, являющихся субъектами малого предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность непосредственно на арендованных производственных площадях и для субъектов кинематографической деятельности, основной деятельностью которых является кинопроизводство или техническое обеспечение и обслуживание кинопроизводства.

Скидка на аренду в 75% предоставлена арендаторам, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения на территории аэропортов: кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов, ресторанов с ночным режимом работы, столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы, торговых объектов.

Напомним, карантин в Украине действует до 31 июля. Власти страны планируют продлевать ограничения, но по новым правилам. В частности, президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство разработать четкий алгоритм продления карантина, в котором будут предусмотрены для людей возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Ориентировочно, карантин в Украине хотят продлить еще на месяц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин утвердил изменения в бюджет ПФУ на 2020 год, увеличив поступления с госбюджета почти на 30 млн гривен. Эта сумма покроет дефицит Пенсионного Фонда, возникший в связи с повышением пенсий и назначением дополнительных социальных выплат пенсионерам в возрасте от 80 лет. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии в размере 500 гривен, которую уже начали получать украинцы с 1 апреля.