Российская сторона в переговорном процессе по Донбассу должна наконец перейти к реальным действиям. Представительство США в ОБСЕ обратило внимание на препятствия в урегулировании со стороны Кремля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу организации.

По словам представителя Вашингтона Джеймса Гилмора, в течение 7 месяцев с последней встречи лидеров "нормандской четверки" прекращение огня в Украине не произошло. Наоборот, жители Донбасса пережили тысячи новых выстрелов.

В результате боевых действий погибли 8 человек, остальные 55 получили ранения. Новые разрушения зафиксировали среди жилых домов и объектов инфраструктуры. Трагический инцидент с гибелью военного медика 13 июля дипломат назвал вопиющим.

"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует и ведет боевые действия вместе с ними", — добавил Гилмор.

Представитель США отметил, боевики оккупационной администрации жестко препятствуют работе патрулей ОБСЕ.

"России пора проявить политическую волю, продемонстрированную Украиной, и прекратить свои усилия с целью прогресса в мирных переговорах. Вместо этого мы видим, что Россия только мешает. Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы можем надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины", — подчеркнул он.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле недавно объявили, что не имеют якобы никаких агрессивных планов против Украины. Одиозный МИД РФ утверждает, что текущую ситуацию официальный Киев якобы спровоцировал сам.

В Кремле не видят повода для перемен в минском формате. Также нецелесообразным власти Владимира Путина считает созыва новой встречи "нормандской четверки" на уровне государственных лидеров.