Ученые объяснили, почему не всегда удается обнаружить коронавирус

Руководительница Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович поделилась важными данными — она рассказала о том, что некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирусу, если они имеются в небольшом количестве. Кроме того, отмечается, что если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавируса могут обнаружить остаточные следы других вирусов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское агентство "РБК".
"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома... если есть симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз", — отметила Лариса Попович.
Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, обратил внимание на то, что у человека есть две системы иммунитета. По его словам, при тестировании на коронавирус внимание обращалось преимущественно на систему иммунитета, которая производит антитела, и процент больных оценивали именно по антителам.
"Но кроме антител, существует клеточный иммунитет, который во время заражения, в том числе коронавирусом, срабатывает незаметно. Бессимптомное заболевания коронавируса означает, что система клеточного иммунитета смогла справиться, и организм не задействовал иммунную систему и антитела. Тесты на работу клеточного иммунитета сделать сложно — с такими тестами работают лишь единичные лаборатории", — говорится в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, в Украине в июне началась вторая волна эпидемии
COVID-19 . Недавно глава Максим Степанов выступил с объявлением о летальности вируса. По его словам, в Украине показатель смертности достиг 2,6%. Для сравнения он вспомнил Германию, где эта цифра достигает 4%, а также Соединенные Штаты с 5%.