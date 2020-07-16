Ученые объяснили, почему не всегда удается обнаружить коронавирус

Руководительница Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович поделилась важными данными — она рассказала о том, что некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирусу, если они имеются в небольшом количестве.

Кроме того, отмечается, что если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавируса могут обнаружить остаточные следы других вирусов.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское агентство "РБК".