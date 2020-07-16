Россия будет атаковать - Польша готовит мощный ответ Путину из-за Украины

Российский глава Владимир Путин неоднократно подтверждал, что не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе есть большая вероятность того, что Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Украинские военные не исключают, что Россия пойдет на прорыв в Херсонской области из Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. К атаке России начали готовиться и в Польше, где считают важным предпринять шаги, чтобы противостоять российской агрессии и поддержать Украину. 16 июля польские парламентарии в Сейме призвали президента Анджея Дуду созвать заседание СНБО, чтобы обсудить этот вопрос и оказать поддержку Киеву. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Мы опасаемся того, что было в 2014 году: Российская Федерация хотеть расширить свою территорию, поскольку ближайшее место, где есть питьевая вода, находится на расстоянии 80 км вглубь континента. Поэтому, я апеллирую к президенту о созыве Совета национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию, и, возможно, осуществить какие-то шаги, благодаря которым Украина могла бы чувствовать нашу поддержку", — заявил депутат левых Павел Крутул, который входит в комиссию Сейма Польши по вопросам обороны.

Его предложение поддержали и другие политики. В частности, Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий первых лиц государства, в частности консультаций с участием бывших первых лиц Польши, консультаций с оппозицией. Депутат левых Анита Поварская-Дзедзице обратила внимание, что обострение российско-украинского конфликта может привести к росту числа беженцев в Польше, к чему не готовы ни в Варшаве, ни в Европе.

"Когда за нашей восточной границей такое происходит, то президент не может оставаться равнодушным, он не может делать вид, что проблемы нет. Поэтому тем более призываем президента созвать Совет национальной безопасности", — подчеркнули польские парламентарии.

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к полномасштабному наступлению России со стороны Крыма. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа предупредил, что если российские военные пойдут в атаку, то будет много потерь.