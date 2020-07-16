Нам никто не поверит - в Кабмине шокировали прогнозом о дефолте

Украинское правительство подтвердило свою оппозицию в вопросе дефолта. В Министерстве финансов подчеркнули, такой сценарий станет катастрофическим для всего государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью министра Сергея Марченко "Радио Свобода".

По его словам, дефолт — это остановка любого развития Украины.

"Вырастут цены, курс вырастет, нам никто не поверит, нас больше никто кредитовать не будет, инвестиции будут заморожены, и у нас страна отойдет где-то на 5-10 лет назад. И так уже не так быстро движемся, мягко говоря", — пояснил министр.

Марченко отметил, сегодня в его ведомстве запрещены термины "дефолт" и "реструктуризация".

"Даже разговоры о реструктуризации свидетельствуют о том, что вы рассматриваете такую возможность. Мы такой возможности не рассматриваем", — добавил он.

Министр также подчеркнул, большей части этой терминологией пользуются безответственные политики. Проблемы с обслуживанием долгов и их ликвидацией — это миф, который умышленно распространяют.

Напомним, схожую позицию имеет заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован. Он пояснил, примером для преднамеренного дефолта может стать Ливан.

Правительство страны приняло соответствующее решение, но оно буквально убило экономику — местное население может даже оказаться на грани голода. Ливанская экономика на протяжении последних месяцев отличилась невероятным ростом безработицы, инфляцией.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Денис Шмигаль утверждает, что Украине не грозит дефолт. С таким заявлением он даже начал недавние переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Утверждение прозвучало еще в мае, когда Украина только ожидала вердикта от МВФ новых траншей.