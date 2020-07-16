Украина имеет все шансы - Кабмин сообщил прекрасную новость

В Кабмине порадовали украинцев очередной приятной новостью — там сообщили, что Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующего легкость ведения бизнеса в стране. В правительстве обратили внимание на то, что в 2019 году наша страна заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Doing business" Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19 , мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной. Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним", — выступил с комментарием глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая. Сейчас правительство провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021 года.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс", — добавил Петрашко.

Стоит обратить внимание на то, что в тройку самых результативных обновлений входит сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующим компонентом на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего можно Украины может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде убеждены, что пришло время для дискуссии о пересмотре условий Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.