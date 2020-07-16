Дело Шеремета - МВД раскрыло важные подробности

В Министерстве внутренних дел Украины обнародовали новые подробности о деле убийства Павла Шеремета. На журналиста могли готовить покушение из-за его контактов в России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам директора департамента коммуникаций Артема Шевченко, журналист незадолго до смерти бывал на территории страны-агрессора.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", — пояснил он.

Дело против заказчиков убийства до сих пор продолжается, в то время как расследование дела исполнителей завершили. Сейчас правоохранители ищут лиц, которые "сознательно или бессознательно" подвели исполнителей на резонансное преступление.

Напомним, Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля, которым он пользовался в то время. Трагический инцидент произошел рано утром 20 июля 2016 году в Киеве. Позже установили, что машина принадлежала основатели "Украинской правды" Алене Притуле.

Фигурантами следствия стали Андрей Антоненко — бывший военнослужащий и музыкант Riff Master, врач Юлия Кузьменко, медик из зоны ООС Яна Дугарь, а также супругов ветеранов АТО-ООС Владислав и Инна Грищенко. Первые двое находящихся под стражей в СИЗО с прошлого года.

Как сообщал ONLINE.UA, министр внутренних дел Арсен Аваков удивил очередным неоднозначным заявлением. Журналисты поинтересовались у него, была встреча между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским после его прессконференции. Также спросили, связанные с этим изменения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Детали — по ссылке.