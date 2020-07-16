Россия ответственна за катастрофу - Евросоюз выдвинул новый жесткий ультиматум Путину

17 июля 2020 исполняется шесть лет со дня катастрофы
"17 июля мы отмечаем шестую годовщину уничтожения самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", которая унесла жизни 298 человек 17 национальностей. Евросоюз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких. ЕС выражает полную поддержку всем усилиям по установлению истины и свершению правосудия", — говорится в заявлении ЕС.
В Евросоюзе напомнили, что полностью поддерживают все усилий по установлению истины и обеспечению справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников. В Брюсселе надеются, что суд привлечет всех виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.
"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, предпринятые в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", — подчеркивается в заявлении.
Напомним, лайнер
Следствие исключило версию о нештатной ситуации и теракт на борту самолета на основании характера повреждений. Результаты экспертных исследований подтвердили версию о том, что самолет потерпел разрушительного воздействия извне. Распространяемый российской пропагандой миф о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, признали фейком на основании радиолокационных данных, свидетельств и данных экспертных исследований.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Нидерланды нанесли мощный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — власти предоставили новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году боинге МН17. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ.