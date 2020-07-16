Россия ответственна за катастрофу - Евросоюз выдвинул новый жесткий ультиматум Путину

17 июля 2020 исполняется шесть лет со дня катастрофы Boeing-777 над Донбассом, который следовал рейсом МН17 и был ракетой из зенитно-ракетного комплекса Бук в небе над Украиной. Международное расследование катастрофы, в которой погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета, продолжается, но все установленные следствием факты указывают на то, что за трагедию ответственна Россия. В команде российского президента Владимира Путина категорически отрицают свою виновность, но Евросоюз настаивает на том, чтобы Россия признала свою ответственность за катастрофу МН17 и начала полностью сотрудничать со следствием, чтобы установить всех виновных в гибели людей. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, распространенном 16 июля, накануне шестой годовщины этой трагедии, передает ONLINE.UA.

"17 июля мы отмечаем шестую годовщину уничтожения самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", которая унесла жизни 298 человек 17 национальностей. Евросоюз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем, кто потерял своих близких. ЕС выражает полную поддержку всем усилиям по установлению истины и свершению правосудия", — говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе напомнили, что полностью поддерживают все усилий по установлению истины и обеспечению справедливости в отношении 298 жертв катастрофы и их ближайших родственников. В Брюсселе надеются, что суд привлечет всех виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает к сведению все шаги, предпринятые в этой связи, и ожидает, что Россия возьмет на себя свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать с усилиями по установлению виновных", — подчеркивается в заявлении.

Напомним, лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит неподалеку от села Грабово на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Объединенная следственная группа, которая ведет международное расследование катастрофы Боинга МН17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса Бук — он был завезен в Украину из России. 19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Следствие исключило версию о нештатной ситуации и теракт на борту самолета на основании характера повреждений. Результаты экспертных исследований подтвердили версию о том, что самолет потерпел разрушительного воздействия извне. Распространяемый российской пропагандой миф о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, признали фейком на основании радиолокационных данных, свидетельств и данных экспертных исследований.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Нидерланды нанесли мощный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — власти предоставили новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году боинге МН17. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ.