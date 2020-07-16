Мы ждем: в правительстве оперативно отреагировали на назначение Шевченко главой НБУ

Глава Министерства финансов Сергей Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Мининстра обратил внимание на то, что ожидает продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Минфином. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

"Я приветствую назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной. Взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины, что позволяет нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов. Мы ждем продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов", — отметил глава Минфина.

Как известно, украинский парламент на заседании 16 июля назначил председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Нацбанка.

Напомним, что 1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки. 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка. Уже 3 июля украинский парламент поддержал увольнение председателя Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Что важно понимать, глава финкомитета Совета Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, комитет не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине после отставки Смолия.