ФИФА обновила рейтинг сильнейших сборных - что стало с Украиной

Эксперты ФИФА обновили рейтинг национальных сборных по футболу и обнародовали его. Украинская команда сохранила свою позицию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ФИФА и Украинскую ассоциацию футбола.

Следует заметить, рейтинг делится на мировой и региональный.

"Украина занимает в рейтинге 24-ю строчку, имея 1537 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-а . Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды — 14-е , Австрия — 26-е ", — пояснили в УАФ.

Все соперники украинской команды в Лиге наций имеют высшие показатели. Испания получила 8-ю строчку, Германия — 12-ю , Германия — 15-ю .

Лидером рейтинга стала бельгийская сборная. Она на 32 балла опередила французов и на 53 — бразильцев.

Пандемия коронавирус COVID-19 фактически парализовала профессиональный спорт всех отраслей на несколько месяцев. Это гвоорить о том, что позиции футбольных сборных в рейтинге не претерпели изменений, потому что не играли между собой.

Отдельные страны начали восстанавливать внутренние чемпионаты только во второй половине мая. Впрочем, эти матчи проводили с суровыми ограничениями и правилами.

Известно, что за первые два месяца лета страны Европы должны доиграть свои лиги, поскольку на август УЕФА запланировала доведение до конца сорванной Лиги чемпионов и Лиги Европы. Организаторам пришлось серьезно изменить формат чемпионатов.

Как сообщал ONLINE.UA, 10 июля УЕФА провела жеребьевку между командами, которые участвуют в Лиге чемпионов. Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. узнать результаты жеребьевки, даты и место проведения матчей можно по ссылке.