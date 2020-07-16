В Раде приняли важный законопроект - к чему готовиться

Во время внеочередного заседания в Верховной Раде приняли новый законопроект, который повлияет на будущие местные выборы. нардепы согласились внести изменения в Избирательный кодекс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт парламента.

Согласно обнародованным данным, Рада устранила различные пробелы в законодательстве, упростила и модернизировала избирательные процессы для наиболее оптимального проведения голосования.

"Законом внесено значительное количество изменений в Избирательный кодекс, которые касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более, чем 200 из 289 статей этого Кодекса. Часть новелл Закона касается вопросов деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса", — подчеркнули в парламенте.

Отмечается, изменения Избирательного комплекса серьезно касаются заполнения избирательных документов, процесса подсчета голосов, предоставления документов кандидатами. Законопроект установил ограничения относительно одновременного баллотирования на местных выборов.

Также нардепы принятием документа усовершенствовали отдельные пункты законодательства, которые обеспечивали территориальную организацию выборов и системе избирательных комиссий непосредственно на выборах местной власти.

"Законом также внесены соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовного кодекса, Кодекса административного судопроизводства, законов Украины "О Центральную избирательную комиссию", "О Государственном реестре избирателей", "О предотвращении коррупции", "О государственной службе", — добавили в пресс-службе Рады.