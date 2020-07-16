Сложная ситуация - Венедиктова срочно обратилась к украинцам

16 июля руководительница офиса Генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова поделилась важными данными — она заявила о том, что фактических заказчиков стрельбы в Броварах, которая произошла в конце мая, еще не установлено. Кроме того, генпрокурор обратила внимание на то, что на Киевщине сложная криминогенная ситуация и "недостаточное влияние со стороны правоохранителей относительно ее нормализации". Об этом она сообщила на координационном совещании с руководителями силовых ведомств, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ"

"В конце мая была перестрелка посреди жилого массива в Броварах, которая создала серьезную угрозу общественной безопасности и жизни людей. Несмотря на то, что подозрение пока сообщено 50 лицам, 18 из которых являются участниками банды, фактических заказчиков дерзкого преступления еще не установили", — заявила Ирина Венедиктова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что с начала 2020 года сотрудники полиции по законченным уголовным производствами обезвредили 11 вооруженных банд, подавляющее большинство из которых действовали на Киевщине — 8, а также по одной в Киеве, Черниговской и Днепропетровской областях. Также Ирина Венедиктова предупредила украинцев, что в Киевской области сложная криминогенная ситуация и "недостаточное влияние со стороны правоохранителей относительно ее нормализации", поэтому "необходимо направить дополнительные усилия на выявление и ликвидацию банд и устойчивых общественно опасных преступных группировок именно в Киевской области". По словам генпрокурора, пока следствие продолжается еще по 4 делам по фактам бандитизма, совершенных на территории Киевской области.

Как известно, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, в результате 3 человека были ранены. Сообщалось о 20 задержанных. Согласно последним данным, часть участников перестрелки местные, часть — из Винницкой области. Мэр Броваров Игорь Сапожко утверждает, что причиной стрельбы стало распределение междугородных маршрутов.

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