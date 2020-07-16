Очередная манипуляция - у Зеленского ответили на бесстыдную наглость Путина

В команде российского президента Владимира Путина отличились очередным наглым заявлением о Донбассе. В Кремле уверили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов против Украины, что не оставили без внимания в официальном Киеве. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар возмутился словами замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который заявил, что у Путина нет военных планов против Украины. Он напомнил, что Россия продолжает разворачивать войска вдоль украинской границы, что противоречит заявлениям МИД РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу чиновника в соцсети.

"Может, в МИД РФ и нет таких планов, хотя очень сомнительно. Много неправды и манипуляций по Украине идет именно от МИД РФ. А вот что делают российские военные на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, для чего новые базы вдоль границы, активная разведка...?" — ответил Боднар Руденко.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципиально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Кроме того, у Путина предостерегают Зеленского от планов выйти из Минских соглашений, так как тогда не удастся избежать "горячей фазы" конфликта на Донбассе. В Москве намекнули на то, что боевики ОРДЛО сразу же получат приказ идти в наступление. Пресс-секретарь Путина при этом отметил, что Москва готова к такому сценарию, но если это произойдет, то переговорной базы по Донбассу больше не останется, а новую создать будет чрезвычайно сложно.

Даже на фоне таких публичных заявлений Кремля, в МИД РФ продолжают открещиваться от конфликта на Донбассе, но при этом неустанно выдвигает новые требования Киеву. В частности, Руденко считает, что минские соглашения сами по себе уже являются компромиссом между Донбассом и Украиной. Он нагло заявляет, что "Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, но в обмен люди самопровозглашенных республик требуют мира и определенного набора полномочий". Тем самым российский чиновник в очередной раз потребовал предоставления особого статуса Донбассу и переговоров Киев с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин готовит два сценария для Донбасса. "Абхазский", когда нелегальные вооруженные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет.