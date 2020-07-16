Член команды Зеленского оказался в базе Миротворца - известна причина

Народный избранник от "Слуги народа" и член комнады украинского лидера Владимира Зеленского Максим Бужанский неожиданно для всех оказался в базе сайта "Миротворец". Стоит отметить, что ресурс называет депутата "украинофобом и провокатором" и обвиняет в совершении "сознательных действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на базу сайта.

Кроме того, украинского политика обвиняют в манипулировании общественно значимой информацией, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и разжигании межнациональной розни. Также администрация ресурса признает тот факт, что внесла депутата в базу из-за его языкового законопроекта. В связи с этим сайт просит правоохранительные органы "рассматривать эту публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений".