Член команды Зеленского оказался в базе Миротворца - известна причина

Народный избранник от "Слуги народа" и член комнады украинского лидера Владимира Зеленского Максим Бужанский неожиданно для всех оказался в базе сайта "Миротворец". Стоит отметить, что ресурс называет депутата "украинофобом и провокатором" и обвиняет в совершении "сознательных действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на базу сайта.
Кроме того, украинского политика обвиняют в манипулировании общественно значимой информацией, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и разжигании межнациональной розни. Также администрация ресурса признает тот факт, что внесла депутата в базу из-за его языкового законопроекта. В связи с этим сайт просит правоохранительные органы "рассматривать эту публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений".
Что важно понимать, украинский парламент отказался рассматривать законопроект Бужанского, предусматривающий отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023. Нельзя также не обратить внимание на то, что акции протеста против инициативы нардепа состоялись сегодня у здания парламента в Киеве, а также во Львове и Харькове.
Как сообщал ONLINE.UA, 15 июля представитель команды бывшего президента Петра Порошенко и народный избранник "Евросолидарности" Владимир Арьев неожиданно для всех направил обращение в Офис президента Владимира Зеленского — он требует объяснить, что имел в виду действующий глава государства, когда говорил про "ту сторону" на Донбассе. Кроме того, нардеп опубликовал целый список, состоящий из 8 вопросов, к украинскому лидеру.