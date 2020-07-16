Азербайджан приструнил Армению угрозами об ударе - что происходит

Между Азербайджаном и Арменией продолжается серьезное военное обострение. В четверг, 16 июля, в азербайджанском минобороны предположили ракетный удар по критической инфраструктуре оппонента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 1news.az.

По словам представителя ведомства Вагифа Даргяхли, Баку готов ударить даже по армянской атомной электростанции.

Это станет ответом на возможный выпад по Мингячевирскому водохранилищу, о котором недавно говорили в Армении. Азербайджанское командование отметило, особенности рельефа, работы по укреплению водоемы и ПВО не позволят вражеской оружия достичь цели.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной великого бедствия", — напомнил Даргяхли.

Следует заметить, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается несколько десятилетий. Причиной стал Нагорный Карабах, который де-юре находится на азербайджанской территории, а вот фактически он находится под контролем армянского командования.

Новое обострение началось в середине июля. На линии соприкосновения произошли двусторонние обстрелы, число погибших военнослужащих достигло уже 16 за несколько дней. Речь идет о вероятных потерях с обеих сторон.

В городах Азербайджана состоялись акции местного населения на поддержку вооруженных сил страны. Официальные Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.

Недавно Украина оказалась в международном скандале из-за азербайджано-армянский конфликт. МИД высказался в пользу территориальной целостности Азербайджана, что не понравилось радикальным армянским активистам.

Они устроили митинг перед посольством Украины и с громкими оскорблениями обкидали его тарелками с борщом.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 июля официально стало известно, что посол Украины Иван Кулеба был приглашен в МИД Армении в связи с заявлением МИД Украины о напряженность на армяно-азербайджанской границе.