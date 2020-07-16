Это нарушение суверенитета Европы - в команде Меркель истерика из-за нового решения США

Отношения между Германией и США продолжают стремительно ухудшаться. Причиной тому стал скандальный российский газопровод "Северный
"Вводя ограничения, США игнорирует суверенитет Европы и ее право решать, где и как она будет получать энергию. Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне. Мы решительно отвергаем экстерриториальные санкции", — заявил Маас.
Важно отметить, что команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Путина истерика из-за нового решения США. В Москве назвали ударом новые санкции США, так как будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций в проект Северный