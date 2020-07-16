Это нарушение суверенитета Европы - в команде Меркель истерика из-за нового решения США

Отношения между Германией и США продолжают стремительно ухудшаться. Причиной тому стал скандальный российский газопровод "Северный поток-2 ", по которому Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Официальный Вашингтон видит в этом газопроводе большую угрозу для всего ЕС, который окажется в энергетической зависимости от Кремля. Но в Берлине считают его экономически выгодным проектом для страны и Европы, поэтому продолжают поддерживать строительство газопровода, которое американский глава Дональд Трамп намерен заблокировать мощными санкциями. В частности, в Госдепе США анонсировали введение санкций против инвесторов, которые вкладывают в российский проект от 1 млн долларов или предоставляют технологии или услуги, которые "прямо и значительно" вносят вклад в способность России строить газопроводы для экспорта. В Германии назвали эти планы Вашингтона нарушением суверенитета Европы. 16 июля глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на угрозы США, напомнив, чтот Вашингтон не имеет права решать, как Европа будет получать энергию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Вводя ограничения, США игнорирует суверенитет Европы и ее право решать, где и как она будет получать энергию. Европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне. Мы решительно отвергаем экстерриториальные санкции", — заявил Маас.

Важно отметить, что команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.