Мы продолжим противостоять - путинскому Кремлю сделали важное предупреждение

Российские спецслужбы активизировались во время пандемии коронавируса COVID-19 , утверждают в правительстве Великобритании. Официальный Лондон обвинил Кремль в попытках получить данные о вакцине против инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства Доминик Рааб.

По его словам, такие действия со стороны Москвы недопустимы. Дипломат сослался на доклад национального центра кибербезопасности Великобритании.

"Абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы выбирают своей мишенью тех, кто работает во имя победы над пандемией коронавируса. Великобритания продолжит противостоять тем, кто совершает подобные кибератаки, и работать с нашими союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных к совершению преступления", — отметил министр.

В упомянутом докладе говорится, что связаны с кремлевскими пресслужбами хакеры пытаются похитить данные о вакцины, которые разрабатывают в мире на фоне пандемии. Вместе с тем Москва отрицает всем обвинениям со стороны других стран.

Также Рааб во время выступления в четверг, 16 июля, обвинил Россию во вмешательстве во всеобщие выборы в стране 2019 года. Кремль получил доступ к конфиденциальным документы относительно соглашения о свободной торговле, которую планировали Лондон и Вашингтон. Этот документ распространили в интернете через платформу Reddit.

"Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться в общие выборы 2019 года через распространение в сети незаконно приобретенных правительственных документов", — подчеркнул он.