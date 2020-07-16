Противоречит духу - россияне неожиданно для всех пошли против Путина

Акция "Бессмертный полк", которую президент России Владимир Путин, несмотря на пандемию коронавируса, запланировал на 26 июля, не состоится. Организаторы мероприятия отказались от безумной идеи главы Кремля проводить шествие, хотя Путин настаивал на этом и даже обещал "заставить отступить коронавирусную угрозу". Пока шествие перенесли на неопределенный период, организаторы не исключают, что в 2020 году мероприятие не состоится. Впрочем, и ранее россияне не поддерживали планы Путина провести шествие. Они называли идею Кремля "пиром во время чумы". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу организаторов российской акции.

"В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия... возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями",— пояснили свое решение организаторы.

Напомним, еще в апреле Путин объявил о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. Тогда он пообещал, что все запланированные мероприятия пройдут в этом году.

Важно отметить, что Путин сдержал обещание и "отменил" пандемию коронавируса в России на 24 июня, чтобы провести парад победы. Правда, себя он все же решил обезопасить от заражения и 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны были принимать участие в мероприятии, решил не пускать на праздник. Их изолировали в одном из пансионатов за пределами Москвы якобы ради того, чтобы защитить здоровье пожилых людей. Впрочем, угроза распространения коронавируса не остановила президента России и от голосования за изменения Конституции России, которую переписали ради "обнуления" его президентских сроков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин шокировал новым абсурдным заявлением, которое россияне расценили как очередное издевательство над народом.