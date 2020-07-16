Трамп неотложно обратился к России и Китаю - что случилось

Американский президент Дональд Трамп неожиданно обратился к правительствам России и Китая с неотложным призывом. Он считает, три государства должны вместе бороться за контроль над вооружением в мире. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованную Белым домом заявление.

По словам лидера США, это позволит "сделать мир безопаснее и предотвратить новым гонкам вооружений". Он добавил, что американская сторона заинтересована в начале новой эры в вопросе контроля оружия.

"Контроль над вооружениями в будущем должен содержать меры по укреплению безопасности Америки и наших союзников, быть подвергается проверке и иметь обязательную силу, а также привлекать партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новым гонкам вооружений", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в 2021 году теряет силу Договор сдерживание наступательных вооружений-3 . Его подписали Россия и США почти 10 лет назад. Документ стал очередным в череде "предшественников", которых начали еще в 1970-х годах Москва и Вашингтон.

Американская сторона хочет расширить формат нового договора благодаря Китаю. Впрочем, официальный Пекин не соглашается с такой позицией и не хочет участвовать в формате.