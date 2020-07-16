Трамп неотложно обратился к России и Китаю - что случилось

Американский президент Дональд Трамп неожиданно обратился к правительствам России и Китая с неотложным призывом. Он считает, три государства должны вместе бороться за контроль над вооружением в мире. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованную Белым домом заявление.
По словам лидера США, это позволит "сделать мир безопаснее и предотвратить новым гонкам вооружений". Он добавил, что американская сторона заинтересована в начале новой эры в вопросе контроля оружия.
"Контроль над вооружениями в будущем должен содержать меры по укреплению безопасности Америки и наших союзников, быть подвергается проверке и иметь обязательную силу, а также привлекать партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новым гонкам вооружений", — подчеркнул Трамп.
Напомним, в 2021 году теряет силу Договор сдерживание наступательных
Американская сторона хочет расширить формат нового договора благодаря Китаю. Впрочем, официальный Пекин не соглашается с такой позицией и не хочет участвовать в формате.
Как сообщал ONLINE.UA, американский лидер Дональд Трамп в своем стиле публично высмеял главу Кремля Владимира Путина после его наглых и бесстыдных выпадов. На этот раз президент США заявил, что в нескольких странах, в частности, в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения