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Трамп неотложно обратился к России и Китаю - что случилось

Мир | Читати новину українською
Трамп неотложно обратился к России и Китаю - что случилось Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский президент Дональд Трамп неожиданно обратился к правительствам России и Китая с неотложным призывом. Он считает, три государства должны вместе бороться за контроль над вооружением в мире. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованную Белым домом заявление.

По словам лидера США, это позволит "сделать мир безопаснее и предотвратить новым гонкам вооружений". Он добавил, что американская сторона заинтересована в начале новой эры в вопросе контроля оружия.

"Контроль над вооружениями в будущем должен содержать меры по укреплению безопасности Америки и наших союзников, быть подвергается проверке и иметь обязательную силу, а также привлекать партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новым гонкам вооружений", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в 2021 году теряет силу Договор сдерживание наступательных вооружений-3. Его подписали Россия и США почти 10 лет назад. Документ стал очередным в череде "предшественников", которых начали еще в 1970-х годах Москва и Вашингтон.

Американская сторона хочет расширить формат нового договора благодаря Китаю. Впрочем, официальный Пекин не соглашается с такой позицией и не хочет участвовать в формате.

Как сообщал ONLINE.UA, американский лидер Дональд Трамп в своем стиле публично высмеял главу Кремля Владимира Путина после его наглых и бесстыдных выпадов. На этот раз президент США заявил, что в нескольких странах, в частности, в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей так же интенсивно, как в США.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, полмтика, США, Россия, договір, оружие, безопасность, Договір СНО-3
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