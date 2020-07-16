Именно это убивает экологию: эксперт бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы

Украинский политолог Кость Бондаренко предупредил о новой масштабной проблеме, которую в нашей стране привыкли игнорировать, — он обратил внимание на то, что очень много экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узкими вопросами, а глобальные проблемы их не интересуют. По его словам, мода на экологический популизм, когда за определенное вознаграждение так называемые активисты готовы устроить забастовки или пикетировать предприятия, очень вредит решению проблем с экологией в Украине. Своим мнением он поделился в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта же мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, как финансовые, так и политические. Мы просто не думаем о будущих поколениях, даже не о следующих, а и о дне завтрашнем для себя, а сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине", — подчеркнул эксперт.

По словам Бондаренко, из-за того, что многие из экологических организаций в Украине работают на гранты, они занимаются только узкими вопросами, а масштабные проблемы их не интересуют

"Многие считают, что экология — это слишком узкая система. Экологические организации, они как бы и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты, и, соответственно, выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают", — отметил Кость Бондаренко.

Напомним, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 стран обязались ограничить повышение средней температуры поверхности Земли менее чем на два градуса Цельсия а, по возможности, до 1,5 градуса Цельсия. Для этого необходимо уменьшать выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива на 7,6% ежегодно. Однако до сих пор серьезных мер для этого принято не было.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые прогнозируют новые катастрофические последствия для экосистем.