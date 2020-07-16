С сегодняшнего дня - украинцам сообщили отличные новости

С 16 июля "Укрзализныця" сняла ограничения на поездки в поездах — теперь купить билеты можно на все места в вагонах. Правда, сняли ограничения не на всех направлениях, а только для поездов дальнего следования, следующих из Киева и обратно. Кроме того, железнодорожная компания возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге, движение которых было приостановлено из-за карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", — говорится в сообщении Укрзализныци.
В компании напоминили, что ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда:
- №7/8 Харьков — Одесса — со 2 июня,
- №81/82 Харьков — Новоалексеевка — с 17 июня,
- №53/54 Днепр — Одесса — с 17 июня,
- №91/92 Одесса — Константиновка — с 29 июня.
Важно отметить, что с 16 июля "Укрзализныця" также запускает еще 12 пригородных поездов на восточном направлении. С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:
- №7057 Лозовая — Константиновка;
- №6333 Лозовая —
Павлоград-1;
- №6334
Павлоград-1— Покровск;
- №6331 Покровск —
Павлоград-1;
- №6332
Павлоград-1— Лозовая;
- №6152 Чаплино — Авдеевка;
- №6441 Сватово — Попасная;
- №6442 Попасная — Сватово;
- №6447 Сватово — Попасная;
- № 6448 Попасная — Сватово.
С 20 июля: №6481 Лантратовка — Кондрашевская-Нова (кроме среды) и №6482 Кондрашевская-Нова — Лантратовка (кроме среды).
Всего Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 16 июля Болгария открыла границы для украинцев. С сегодняшнего дня граждане Украины могут въезжать в эту страну без прохождения