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С сегодняшнего дня - украинцам сообщили отличные новости

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С сегодняшнего дня - украинцам сообщили отличные новости Фото: wikipedia.org

С 16 июля "Укрзализныця" сняла ограничения на поездки в поездах — теперь купить билеты можно на все места в вагонах. Правда, сняли ограничения не на всех направлениях, а только для поездов дальнего следования, следующих из Киева и обратно. Кроме того, железнодорожная компания возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге, движение которых было приостановлено из-за карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", — говорится в сообщении Укрзализныци.

В компании напоминили, что ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда:

  • №7/8 Харьков — Одесса — со 2 июня,
  • №81/82 Харьков — Новоалексеевка — с 17 июня,
  • №53/54 Днепр — Одесса — с 17 июня,
  • №91/92 Одесса — Константиновка — с 29 июня.

Важно отметить, что с 16 июля "Укрзализныця" также запускает еще 12 пригородных поездов на восточном направлении. С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:

  • №7057 Лозовая — Константиновка;
  • №6333 Лозовая — Павлоград-1;
  • №6334 Павлоград-1 — Покровск;
  • №6331 Покровск — Павлоград-1;
  • №6332 Павлоград-1 — Лозовая;
  • №6152 Чаплино — Авдеевка;
  • №6441 Сватово — Попасная;
  • №6442 Попасная — Сватово;
  • №6447 Сватово — Попасная;
  • № 6448 Попасная — Сватово.

С 20 июля: №6481 Лантратовка — Кондрашевская-Нова (кроме среды) и №6482 Кондрашевская-Нова — Лантратовка (кроме среды).

Всего Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 16 июля Болгария открыла границы для украинцев. С сегодняшнего дня граждане Украины могут въезжать в эту страну без прохождения 14-дневной обсервации и без обязательного прохождения ПЦР-теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Укрзализныця, поезды, билеты, карантин, коронавірус, ограничение, Украина, Киев
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Обновлено:18:11, 16.07.2020

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