С сегодняшнего дня - украинцам сообщили отличные новости

С 16 июля "Укрзализныця" сняла ограничения на поездки в поездах — теперь купить билеты можно на все места в вагонах. Правда, сняли ограничения не на всех направлениях, а только для поездов дальнего следования, следующих из Киева и обратно. Кроме того, железнодорожная компания возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге, движение которых было приостановлено из-за карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины. Восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", — говорится в сообщении Укрзализныци.

В компании напоминили, что ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда:

№7/8 Харьков — Одесса — со 2 июня,

№81/82 Харьков — Новоалексеевка — с 17 июня,

№53/54 Днепр — Одесса — с 17 июня,

№91/92 Одесса — Константиновка — с 29 июня.

Важно отметить, что с 16 июля "Укрзализныця" также запускает еще 12 пригородных поездов на восточном направлении. С 16-17 июля будут курсировать 10 пригородных поездов:

№7057 Лозовая — Константиновка;

№6333 Лозовая — Павлоград-1 ;

; №6334 Павлоград-1 — Покровск;

— Покровск; №6331 Покровск — Павлоград-1 ;

; №6332 Павлоград-1 — Лозовая;

— Лозовая; №6152 Чаплино — Авдеевка;

№6441 Сватово — Попасная;

№6442 Попасная — Сватово;

№6447 Сватово — Попасная;

№ 6448 Попасная — Сватово.

С 20 июля: №6481 Лантратовка — Кондрашевская-Нова (кроме среды) и №6482 Кондрашевская-Нова — Лантратовка (кроме среды).

Всего Укрзализныця восстановила курсирование 65 поездов — это больше половины от докарантинного количества. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.