Американская паранойя - у Путина возмутились новым решением США

В Соединенных Штатах решили ввести жесткие санкции против окружения российского президента Владимира Путина. МИД РФ с критикой выступило на решение Вашингтона. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на российские СМИ.

По словам пресс-секретаря дипломатического ведомства Марии Захаровой, новые санкции вызывают в Москве сожалению.

"Вызывает сожаление решение минфина США от 15 июля внести в свой санкционный список в суданском контексте трех российских граждан, а также пять компаний", — отметила пресс-секретарка.

Все фигуранты нового решения связанные с так называемым "поваром" Владимира Путина Евгением Пригожиным.

"Утверждения о некой руке Кремля в различных регионах мира — это такая американская паранойя. Что касается санкций, они лишь добавляют негатив в и без того непростые отношения между нашими странами", — добавила Захарова.

Напомним, у нового американском санкційному списке — Игорь Лавренков, Мандель Андрей, Михаил Потепкін. Рестрикции коснулись компании "М Инвест" (Россия), Meroe Gold Co. (Судан), а также еще три наименования из Гонконга и Таиланда.

Санкции США — это блокирование активов на территории страны и запрете для американцев вести бизнес с любыми представителями этих компаний или упомянутыми лицами.

Пригожина связывают со всеми конфликтами, в которые Россия ввязалась в течение последних лет. Он имеет отношения с группировками наемников и добычей нефти за рубежом.

Как сообщал ONLINE.UA официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России. Причиной для расширения ограничений стала подрывная деятельность Пригожина в Судане и других государствах. Отмечается, что указанные физические и юридические лица пытались помешать демократическим реформам в стране.