Обиды и невежество - в Раде разгорелся новый громкий скандал

Бывший президент признался, что заметил, как некоторые депутаты и политические силы смотрят на закон и Конституцию как на тряпки или бумажку, презирают его.

Кроме того, политик повернулся к действующему президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что от него зависит будет ли закон торжествовать, а те, кто его нарушает, будут привлечены к ответственности.

Кравчук призвал остановить вражду и популизм в Верховной Раде.

Стоит отметить, что критика Зеленского была также жесткой.