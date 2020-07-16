Обиды и невежество - в Раде разгорелся новый громкий скандал

Первый президент Украины Леонид Кравчук публично отругал депутатов Верховной Рады девятого созыва за их поведение и отсутствие политической культуры отношений. Стоит обратить внимание на то, что Кравчук не был единственным, кто выразил недовольство работой депутатов — с критикой также выступил украинский лидер Владимир Зеленский, который призвал депутатов прекратить ссориться и делить всех на "своих" и "чужих". Свою позицию бывший и действующий президенты озвучили во время заседания парламента 16 июля по случаю
"Еще один важный момент о культуре отношений в обществе и Верховной Раде. Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается печальное впечатление, что находишься на Бессарабке. Обиды, невежество, неточность формулировок и даже маленькие небылицы недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", — подчеркнул Леонид Кравчук.
"Уважаемые друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время — стать государственными деятелями. Людьми, имеющих не большой аппетит, а большую мечту — о единой, сильной и непобедимой Украине. Это — моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже", — заявил Владимир Зеленский.