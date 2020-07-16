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Обиды и невежество - в Раде разгорелся новый громкий скандал

Политика | Читати новину українською
Обиды и невежество - в Раде разгорелся новый громкий скандал Фото з відкритих джерел

Первый президент Украины Леонид Кравчук публично отругал депутатов Верховной Рады девятого созыва за их поведение и отсутствие политической культуры отношений. Стоит обратить внимание на то, что Кравчук не был единственным, кто выразил недовольство работой депутатов — с критикой также выступил украинский лидер Владимир Зеленский, который призвал депутатов прекратить ссориться и делить всех на "своих" и "чужих". Свою позицию бывший и действующий президенты озвучили во время заседания парламента 16 июля по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины, передает ONLINE.UA.

"Еще один важный момент о культуре отношений в обществе и Верховной Раде. Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается печальное впечатление, что находишься на Бессарабке. Обиды, невежество, неточность формулировок и даже маленькие небылицы недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", — подчеркнул Леонид Кравчук.

Бывший президент признался, что заметил, как некоторые депутаты и политические силы смотрят на закон и Конституцию как на тряпки или бумажку, презирают его. Кроме того, политик повернулся к действующему президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что от него зависит будет ли закон торжествовать, а те, кто его нарушает, будут привлечены к ответственности. Кравчук призвал остановить вражду и популизм в Верховной Раде. Стоит отметить, что критика Зеленского была также жесткой.
"Уважаемые друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время — стать государственными деятелями. Людьми, имеющих не большой аппетит, а большую мечту — о единой, сильной и непобедимой Украине. Это — моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже", — заявил Владимир Зеленский.
Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента провели традиционное совещание по поводу эпидемии COVID-19, на котором обсудили продолжительность карантина — Зеленский безотлагательно обратился к правительству.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Леонид Кравчук, Верховная Рада, парламент, скандал, критика
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Обновлено:18:11, 16.07.2020

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