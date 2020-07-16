Мы платим высокую цену - Зеленский решился на признание

Президент Владимир Зеленский посетил Верховную Раду по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Он выступил с трибуны парламента в зале заседаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам государственного лидера, страна уже шесть лет платит чрезмерно высокую цену за свою неприкосновенность.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену — жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет царить в реальности, а не на бумаге", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, Украина не способна вернуть павших бойцов и погибших мирных жителей. В то же время государство должно восстановить свою территориальную целостность.

"Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь это у нас, украинцев, есть только в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад", — добавил президент.

До недавнего времени оппоненты Зеленского обвиняли его в нежелании публично признавать российскую агрессию, поскольку тот якобы всегда избегает таких утверждений.

Напомним, российское вторжение началось в феврале-марте 2014 года на фоне ученые тогдашнего президента Виктора Януковича. Россия аннексировала Крым и продолжается под оккупационным контролем часть Донетчины с Луганщиной.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июля президент Зеленский выдвинул новое требование народным избранникам во время выступления в Верховной Раде Украины — он призвал народных депутатов не ссориться и прекратить "манипуляции и политические игрища".

Глава государства процитировал инициатора Декларации о государственном суверенитете Украины Вячеслава Чорновила: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня-имея, чтобы не пришлось потом горько любить, потеряв".