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Новый перл - у Путина цинично высмеяли обвинения Британии

Политика | Читати новину українською
Новый перл - у Путина цинично высмеяли обвинения Британии Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)

Представители команды главы Кремля Владимира Птуина заявили, что обвинения Британии в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы 2019 являются нелогичными и ничем не обоснованными. С таким громким заявлением выступила скандальная российская дипломат Мария Захарова. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Заявление (главы МИД Великобритании — ред.) настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно... С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны, речь идет о возможных некоторых мерах. Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Также Мария Захарова обратила внимание на формулировку заявления главы британской дипломатии.

"Я посмотрела оригинал. Видимо, по опыту предыдущих лет британское правительство пришло к выводу, что термин highly likely больше использовать не имеет смысла. Британское правительство сегодня одарило нас новым "перлом" — теперь он звучит так: "почти точно". Этот термин приходит на замену highly likely, но тактика та же", — цинично отметила российская дипломат.

Напомним, что ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 путем незаконного получения секретных документов по планируему соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространение их в социальных сетях.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России. Стоит обратить внимание на то, что в целом новые ограничения касаются трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Пригожиным. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Мария Захарова, МИД РФ, Кремль, Британия, выборы в Великобритании, обвинение
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