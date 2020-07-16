NASA получило новые уникальные фото Солнца - на них замечены интересные явления

Космический зонд Solar Orbiter, запущенный 10 февраля 2020 года, стал первым кораблем, который смог сфотографировать поверхность Солнца с более близкого расстояния. Эти уникальные фото уже переданы на Землю. Они были сделаны с расстояния всего в 77 миллионов км от Солнца, примерно на половине расстояния между Землей и звездой. Новые снимки светила озадачили ученых — они заметили на них интересные явления, которые могут стать разгадкой одной из тайн Солнца относительно нагрева короны. В NASA и ESA уже показали снимки Солнца, полученные в ходе первого сближения Solar Orbiter со звездой, которое состоялось в июне 2020 года. На них они увидели миниатюрные солнечные вспышки, которые получили название "костры", передает ONLINE.UA.

"Это только первые снимки, и мы уже можем видеть интересные новые явления. Мы действительно не ожидали таких отличных результатов с самого начала. Эти костры совершенно незначительны сами по себе, но, суммируя их влияние на всем Солнце, они могут быть основным вкладом в нагрев солнечной короны", — рассказали ученые ESA, отметив, что данные фото позволят им разгадать самые таинственные загадки светила.

Костры, показанные на первых снимках Солнца, были получены с помощью Extreme Ultraviolet Imager (EUI). Ученые еще не знают, являются ли костры просто крошечными версиями больших вспышек, или они приводятся в действие другими механизмами. Но уже они рассматривают теории о том, что эти миниатюрные вспышки могли способствовать одному из самых загадочных явлений на Солнце — нагреву короны.

Эксперты напомнили, что во время солнечных вспышек Солнце выпускает всплески энергичных частиц, которые усиливают солнечный ветер, постоянно исходящий от звезды в окружающее пространство. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, они могут вызвать магнитные бури, которые могут нарушить телекоммуникационные сети и электрические сети на нашей планете.

Напомним, недавно команда международных ученых из США, Канады и Великобритании заявила, что через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед. Ученые заявили, что белые карлики являются завершающим этапом эволюции звезд главной последовательности, к которым относится Солнце. Они убеждены, что после смерти объем Солнца постепенно будет сокращаться и звезда начнет охлаждаться.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые зафиксировали самую мощную за три года вспышку на Солнце.