Гороскоп на 17 июля для всех знаков зодиака

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Говорят, что Тельцы, Козероги и Скорпионы — по знаку Зодиака самые упрямые люди — это. Вы уверены в этом? А вы попробуйте переспорить Овна.удивительно, как Овны ещё вовсе не вымерли со своей излишней честностью и безграничным доверием к людям. многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А вот люди, родившиеся под знаком Зодиака Овна, считают, что нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.

Любовный гороскоп для Овнов

Овны сегодня с удивлением могут обнаружить катастрофический дефицит семейного бюджета. Что такое "не везёт" и как с этим бороться? Звёзды предупреждают — возможен дефолт в отдельно взятой квартире! Советуем хорошенько проверить дебет и кредит, или, на худой конец, сменить бухгалтера. Или поставщика.

Кулинарный гороскоп для Овнов

В одиночестве сегодня лучше к столу не подходить. Вы рискуете съесть и выпить слишком много, жизненно необходимо, чтобы ваш аппетит ограничивали сотрапезники, хотя бы слегка отвлекая разговорами. Полезно и вкусно для вас будет решительно все, начиная от тушеных овощей, заканчивая маринованными кальмарами, но блюдом дня будет рагу из цуккини с чесноком и помидорами и пряная баранина.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня звезды рекомендуют вам как можно больше передвигаться с места на место. Это поможет вам получить много новых ярких впечатлений, которые, возможно, уже завтра благоприятно отразятся на вашей трудовой деятельности. Постарайтесь ничего не забывать.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день постарайтесь отказаться от различных газированных напитков. Сейчас даже употребление в больших количествах обычной воды с газом может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварительной системы.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Кажется, сегодня вам придётся рискнуть, чтобы выполнить задуманное: сейчас либо пан, либо пропал. Но если вы не чувствуете в себе уверенности для принятия такого решения, лучше не переступать через себя, чтобы после себя не корить. Ну, а коль вы готовы, наберитесь смелости!

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день вам следовало особенно уделить время профилактике болезней сердца, ведь эта капризная мышца сейчас может стать самым уязвимым местом в организме Тельцов. Также вам не следует забывать про диету.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет непросто отказать в чем-то вашему любимому человеку, однако сделать это придется так или иначе, поскольку его желания никак не будут совпадать с вашими желаниями и возможностями. Постарайтесь сделать это тактично, но твердо и убедительно, дабы ничем его не обидеть.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня на вашей кухне намечается маленькая буря с участием разнообразных сыпучих продуктов. Главное, чтобы это были не соль с сахаром. Рассыпать первую — дурная примета, а последний ужасно противно убирать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не советуют вам торопиться с внедрением какого-то своего нововведения в жизнь. Наверняка вы продумали все не до конца, и вам еще есть к чему стремиться и куда двигаться дальше. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы изобретение ваше было достаточно зрелым.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня не следует заказывать лазанью, запеканку, пироги — все, что имеет начинку. Нынче звезды не слишком благоволят их изготовлению, потому и кушать их не рекомендуется. На всякий случай также можно отказаться от всего фаршированного — подождете денек. Зато стоит отдать должное сочному телячьему бифштексу — вот он-то как раз обещает быть на редкость удачен.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам будет казаться, что ваш начальник или вышестоящий в должности не прочь начать с вами некий служебный роман или просто довольно близкие отношения. Задумайтесь не только над тем, насколько симпатичен вам этот человек, но и над желанием совмещать личную жизнь и работу.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче Близнецам следовало бы помнить, что уравновешенность и гармоничное внутреннее состояние — это ключи к вашему здоровью и отличному настроению. Так что сейчас не стоит нервничать по пустякам.

Общий гороскоп для Близнецов

Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, а остальные сегодня будут особенно сумасшедшими.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня хороший день для того, чтобы прислушаться к мнению сотрудников. Не важно, кто это будет: подчиненные, начальство или конкуренты. Внимательно все выслушайте и проанализируйте. Вдруг именно от них вы получите ту информацию, которой не хватало для удачного решения проблем.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на то, чтобы сказать вам что-то очень важное, о чем вам давно пора бы знать, да вам всё никак не могли собраться рассказать. Поэтому готовьтесь к тому, что после длительных сомнений о чём-то вы в этот день узнаете.

Общий гороскоп для Раков

Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день Ракам следовало бы воздержаться от прослушивания музыки в наушниках, поскольку это может не только навредить вашим ушам, но даже спровоцировать возникновение сильных головных болей.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вам, вероятно, придется скушать что-то против воли, дабы не обидеть хозяина, или отправиться есть туда, куда бы вы самовольно ни за что не пошли, исключительно за компанию с кем-то. Что ж — никто не заставляет вам есть слишком много того, что не вызывает у вас аппетита. Легкое чувство голода не слишком сильно помешает вам жить, утолите его позже.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам непременно надо будет отдохнуть. Желательно отдыхать весь день, лежа на диване и лениво потягивая с утра — какао, ближе к обеду — аперитив, к вечеру — мартини с водкой (смешать, но не взбалтывать), закусывая оливкой. Если со временем напряженка, придется сократить программу до вечернего коктейля перед сном. Но тот, кто ценит свою нервную систему, должен задуматься о том, как перенести этот вечер и, соответственно — коктейль, поближе к утренним часам.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня сложный день, особенно для тех, у кого медовый месяц давно позади. Уметь прощать — очень важно. Ещё важнее забывать обиды. Поберегите нервы сегодня, если Ваш партнер вас каким-то образом огорчит. Всё проходит, а настоящая любовь остаётся.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодняшний день обещает быть весьма продуктивным в плане работы, но трудным и напряженным относительно всего, что касается личного самоощущения. С порученным вам делом вы сегодня легко справитесь, но только не занимайтесь самоедством, это чревато нервными срывами.

Общий гороскоп для Львов

Вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня ваше самочувствие будет вас исключительно радовать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы оно это делало не зря и не только сегодня: сохраните немного бодрого настроя до завтрашнего дня.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодняшний день весьма благоприятен для вашего самочувствия, поэтому сейчас звезды советуют вам увеличить физические нагрузки и быть более активным. А вечером не забудьте принять расслабляющую ванну.

Бизнес-гороскоп для Дев

Будьте сдержаны в выражении эмоций — вам надо бы наладить отношения с начальством и с коллегами, даже если ради этого придется наступить на горло своей песне.

Любовный гороскоп для Дев

Кто бы мог подумать? Сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор. Или компьютер. Ваш любимый человек будет предпочитать его общество вашему. Впрочем, этому можно воспрепятствовать: уезжайте заблаговременно вместе туда, где экрану и монитору просто не будет места.

Общий гороскоп для Дев

Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако сколь бы сильно он вам ни нравился, его все-таки придется окончить, иначе решение так и останется непринятым.

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вы нынче не получите удовольствия от пищи, то исключительно по своей собственной вине. Звезды со своей стороны сделали все, чтобы с гастрономической точки зрения это день был просто исключительным. Более того, вам придется проявить немыслимую изобретательность, чтобы трапеза оказалась неудачной. Потому просто следуйте заведенному порядку, этого будет вполне достаточно для успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими не понятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день любое ваше слово, сказанное вашему любимому человеку, возымеет над ним воистину волшебную власть. Оно либо заставит его делать так, как вы считаете нужным, либо абсолютно противоположным образом, наперекор. Владеть сильнейшим оружием с непонятным эффектом воздействия непросто, зато интересно.

Гороскоп здоровья для Весов

Этот день может быть весьма опасным для здоровья Весов, однако, если вы будете начеку, то своими оперативными действиями вы сможете свести все вероятные проблемы к минимуму.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вы будете блистательны и свой имидж придется поддерживать соответствующей пищей. Идеальны будут омары, креветки, устрицы. Несколько проигрывают им в плане шикарного вида, но тоже годятся запеченные поросята и дичь. Впрочем, при желании эти рекомендации можно обойти, не нарушив, если объявить, что вы не голодны или на диете и весь день пить воду из исключительно изысканного бокала.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам не придется долго решать одну и ту же задачу, ибо жизнь и ваша любимая работа будут постоянно подкидывать разные, причем в невообразимых количествах, не считаясь с вашими планами. Может быть, стоит напомнить окружающим о том, что вы тоже имеете право голоса: кто о вас позаботится, если не вы сами?

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Поищите дополнительные точки соприкосновения с любимым вами человеком. Они где-то должны быть, просто вы до сих пор были недостаточно внимательны. Если совсем ничего не обнаружится, стоит задуматься, того ли вы любите.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня особо трудный день для работников в области юриспруденции, ведь вам придется работать сверхактивно, чтобы достигнуть цели. Но если вы желаете достичь еще большего, одному будет не справиться — призовите на помощь высокопоставленного знакомого, если таковой имеется.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня основную часть ваших мыслей будут занимать проблемы финансового плана. Самое время немного пожадничать, поищите место с по возможности более демократичными ценами. Обратите внимание на блинные — и еда довольно вкусна, и недорого. Тем более, что блинчики с рыбой и укропом или капустой и яйцом нынче будут особенно хороши.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Если вы привыкли регулярно работать над собой, то в этот день вы сможете по настоящему почувствовать результаты своих стараний. Появится повод пофорсить отличной формой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вам придется решить, насколько вам нужны временные отношения с приятным вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все за и против, допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби — на выбор. Если все это неосуществимо — просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваши кулинарные способности потребуют для себя проверки ответственностью. И прекрасно с таковой справятся. Хороший день для приготовления к очень торжественным событиям.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Нынче особенно удачными будут покупки для дома. Вы сумеете приобрести то, о чем вы давно мечтали, причем удара по кошельку сумеете избежать. Спешите этим воспользоваться.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче следует быть внимательными к своему здоровью тем, кто страдает непереносимостью белка. Будьте осмотрительны при выборе продуктов, иначе вероятно ухудшение самочувствия.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Если вы собрались полакомиться молочным поросенком или осетром, жаренным на гриле — поделитесь своими планами с ближними. Среди них наверняка найдется желающий составить вам компанию. Эти блюда лучше есть не в одиночестве, особенно сегодня. В том же случае, если вы планируете трапезу более скромную, скажем, суп-пюре из шампиньонов и пирог с треской и яйцами — можете сотрапезников не искать.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.

Любовный гороскоп для Козерогов

Родившихся под знаком Козерога сегодня, вполне возможно, ожидает нелёгкий выбор между тем, что кажется вам вашим долгом, и тем, что, возможно, сулит удовольствие. Прежде чем сломать голову в страшных мучениях, рекомендуется подумать, нельзя ли это совместить. Ну, скажем, на вечеринку пойти, но домой постараться вернуться пораньше. Или переделать максимум дел прямо сейчас.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вам особенно легко будут даваться различные упражнения на гибкость, так что уделите им особое внимание, но только помните о том, что перед этим необходимо хорошо разогреть мышцы, иначе высок будет риск растяжения.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня посреди суеты рабочего дня вас ожидает небольшой, но очень приятный сюрприз, который будет способен настолько поднять вам настроение, что до самого вечера вы будете прибывать в прекрасном расположении духа. Такое случается нечасто, наслаждайтесь моментом!

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вы найдете решение той задачи, которую давно уже не могли решить. И если эта задача касалась улучшения вашего здоровья — что ж, вас можно только поздравить с тем, что теперь у вас все пойдет на лад.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако, не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день вашему любимому человеку будет весьма непросто ответить на все те сложные вопросы, которые вы ему зададите. Однако он приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы дать вам исчерпывающую информацию касательно всего, что вас интересует.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Не будьте слишком требовательны к способностям повара, который будет сегодня для вас готовить. Он правда старается, просто вы будете уж слишком чувствительны и внимательны к мелочам и оттенкам. Сегодня нужно все есть с соусами, желательно — острыми или имеющими какой-либо иной весьма резкий вкус. Соусы для того и придуманы, чтобы скрывать ошибки поваров.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нет ничего страшного в том, что вы совершите сегодня ошибку в деле, в котором были уверены, что разбираетесь. Не вините себя, ведь все ошибаются, даже самые опытные люди, но теперь вы будет знать, как поступить в такой ситуации, так что извлеките урок из сегодняшнего дня.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 17 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам придётся целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства вашего любимого человека и на его добрые действия по отношению к вам. Это порой будет непростой задачей, однако реализовать её будет в ваших силах. Тем более, что по-другому и не получится.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день, если вы хотите чувствовать себя хорошо, вам, вероятно, придется пересмотреть свой взгляд на многие привычные для вас вещи. В частности, сейчас самое время попробовать избавиться от какой-нибудь вредной привычки.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Если даже вы никого и не пригласите, наверняка кто-нибудь придет.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Нынче к вам должно прийти понимание того, что было сделано не совсем так, как следовало бы. Не бросайтесь переделывать — подумайте еще разок. Может, так оно даже и лучше?

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вы можете оказаться излишне требовательны ко всему, что касается пищи. Разумеется, все должно быть в лучшем виде: продукты обязаны быть свежайшими, оформление блюд — максимально эстетичным, вкус — безупречным, обслуживание молниеносным. Однако столь углубленные поиски совершенства не принесут ничего, кроме разочарования, даже все действительно будет весьма недурно. Расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что имеете.