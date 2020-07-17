Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 17 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в пятницу, 17 июля, зафиксировано 809 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 57 264 человек, из них 1456 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 29769 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2253 случая;

Волынская область — 3188 случаев;

Днепропетровская область — 1174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1580 случаев;

Закарпатская область — 4229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

м. Киев — 6689 случаев;

Киевская область — 3184 случая;

Львовская область — 7754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ровенская область — 4940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2358 случаев;

Харьковская область — 2909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область — 5262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19 .

За время пандемии зарегистрировали 13 млн 937 тыс случаев заражения, из которых почти 592 тыс — летальные. Сейчас вылечились 8 млн 268 тыс больных. 16 июля во мире зарегистрировали 248 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. За это время в США подтвердили 73 тыс новых больных, в Бразилии — почти 44 тыс, в Индии — 35 500, в Южной Африке — более 13 тыс, в Колумбии — 8 тыс, в России — 6,4 тыс, в Мексике — более 6 тыс. В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США — 962, в Индии — 680, в Мексике — 579, в Южной Африке — 216.

Стоит также обратить внимание на то, что на девяти пляжах Киева разрешили купаться. При этом пока не рекомендуется купаться на 4 городских пляжах, полностью запрещено посещать пляж «Предместная Слободка» — там зафиксировано превышение нормы бактериологических показателей. Подробнее, какие пляжи можно посещать в столице, узнавайте в нашей инфографике.

Многие области в Украине не могут ослабить карантин из-за новой вспышки COVID-19 . В то же время власти даже усилили отдельные ограничения — запретили заведениям работать после 23:00. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максима Степанова. По его словам, речь идет о заведениях общественного питания и ночных клубах. Они не смогут открыться ранее 7:00 после того, как закроются.

"На заседании правительства было принято решение о заведениях, таких как ночные клубы или рестораны. У них есть соответственно ограничения по времени работы: с 23:00 до 7:00 они не могут работать", — пояснил Степанов.

Как сообщал ONLINE.UA, карантин в Украине завершается 31 июля, однако в правительстве готовятся пролонгировать его. В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект соответствующего постановления.