Слуга народа выбрала кандидата на выборы в мэры Киева - важная информация

На внутрипартийных праймериз президентской партии "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева одержала победу народная избранница Ирина Верещук. Этот выбор уже поддержал глава государства Владимир Зеленский. Стоит обратить внимание на то, что в праймериз также участвовали пять кандидатов — Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт "Слуги народа".

По словам народного депутата от "СН" Павла Мельника, голоса распределились следующим образом:

Ирина Верещук — 87 голосов

Александр Дубинский — 41 голос

Николай Тищенко — 30 голосов

Дмитрий Гурин — 15 голосов

Александр Качура — 3 голоса

Что важно понимать, на праймериз присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, отмечается, что голосование провели в три этапа: первое — голосовала фракция, второе — это текущая социология каждого из кандидатов, и третье — балл президента Украины. За Верещук проголосовало большинство членов фракции, у нее самая высокая социология среди других кандидатов СН, ее поддержал Зеленский. Кроме того, перед праймериз нардеп Александр Качура рассказал журналистам, что бюллетени после голосования "слуг" должны подсчитывать сотрудники Офиса президента.

"У нас было 5 кандидатов. Все они мощные, они будут помогать одному выбранному... Я действительно поддержал решение партии "Слуга народа", и я от себя симпатизирую этому выбору — Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии "Слуга народа", — подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что Ирина Верещук в 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа". Член фракции "Слуга народа" и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Кроме того, Верещук была представительницей Кабинета Министров в Верховной Раде Украины с 4 сентября по 15 ноября 2019 года. Заявляла, что тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий Кабмина.

В сентябре она 2019 года заявила, что Украина должна пересмотреть подход к НАТО, потому что «ее там не ждут». В мае 2020 году на своей странице в Facebook призвала просить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года, что вызвало у многих возмущение.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 июля украинский парламент поддержал кандидатуру Ольги Пищанской и выбрал ее новой главой Антимонопольного комитета.