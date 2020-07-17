МВФ экстренно обратился к новому главе НБУ - в чем дело

Международный валютный фонд безотлагательно обратился к новому главе Национального банка Украины — в МВФ пожелали удачи Кириллу Шевченко и выразили надежду, что независимость НБУ и присущий регулятору высокий уровень профессионализма будут ограждены при нем. С таким громким заявлением и пожеланиями выступил постоянный представитель МВФ в Украине Йосты Люнгмана. Стоит отметить, что Кирилл Шевченко на это обращение Международного валютного фонда пока не отреагировал. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня (16 июля — ред.) господин Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное управление Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политикой усилили экономику Украины. Чрезвычайно важно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя", — подчеркнул официальный представитель МВФ.

Стоит обратить внимание на то, что руководительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева продолжает внимательно следить за политической и экономической ситуациями в нашей стране. Недавний скандал с отставкой главы НБУ Якова Смолия заставил главу МВФ еще раз напомнить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об одном из важнейших требований Фонда к официальному Киеву. Кристалина Георгиева призвала украинского лидера сохранить независимость Национального банка Украины.

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики — это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", — заявила глава МВФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Министерства финансов Сергей Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ.