Ровно шесть лет назад над Донбассом сбили пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний". В Соединенных Штатов жестко призвали российского агрессора к сотрудничеству с официальным следствием. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление посольства Белого дома в Украине.

По словам дипломатов, ответственность должна быть установлена.

"В 6-ю годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", — объявило посольство США.

Напомним, пассажирский самолет следовал из Амстердама в Нидерландах до города Куала-Лумпур в Малайзии. Его сбили во время пролета над Донетчиной 17 июля 2014 года. Ни один из присутствующих на борту 298 человек не выжил.

Согласно итогам официального нидерландского расследования, причиной катастрофы стало поражение лайнера ракетой из комплекса "Бук". Оружие принадлежит кадровому подразделения российской армии, ее перебросили на Донбасс для войны против Украины. После трагедии комплекс оперативно отправили обратно.

Следствие обвинило в преступлении троих россиян и украинца, которые в то время возглавляли вооруженные банды на Донбассе. Среди них — Игорь Гиркин, которого также знают под громким псевдонимом "Стрелков".

В Кремле на протяжении шести лет отвергают причастность российской власти вообще россиян к катастрофе рейса MH17. Еще в 2014 году официальные российские СМИ распространяли множество фейков о трагедии, обвинил в ответ Украину и Запад. Впрочем, даже Москва позже признала недостоверность этих материалов.

Как сообщал ONLINE.UA, нидерландские власти неожиданно для всех нанесла мощный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина — она предоставила новую информацию об иске против России в ЕСПЧ по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году боинг МН17. Кроме того, отмечается, что также предоставили уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов.