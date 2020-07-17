Украина просто опозорилась - эксперты сообщили неутешительную новость

Украинские политические эксперты Владимир Цыбулько и Кость Бондаренко бьют тревогу из-за проблемы, которую в нашей стране привыкли игнорировать. Они предупреждают о том, что НС и игнорирование экологами самых важных вопрос отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами. По словам специалистов, по количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень. Как известно, недавно официальный Будапешт выразил Киеву претензии через тонны мусора, которые потекли от нас после наводнения к европейским соседям. Цыбулько и Бондаренко обратили внимание на то, что Украина просто опозорились на международной арене после всех этих событий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "5 канал".

По словам венгерского президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти 2000 кубометров отходов.