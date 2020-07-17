Украина просто опозорилась - эксперты сообщили неутешительную новость

Украинские политические эксперты Владимир Цыбулько и Кость Бондаренко бьют тревогу из-за проблемы, которую в нашей стране привыкли игнорировать. Они предупреждают о том, что НС и игнорирование экологами самых важных вопрос отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами. По словам специалистов, по количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень. Как известно, недавно официальный Будапешт выразил Киеву претензии через тонны мусора, которые потекли от нас после наводнения к европейским соседям. Цыбулько и Бондаренко обратили внимание на то, что Украина просто опозорились на международной арене после всех этих событий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "5 канал".
По словам венгерского президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти 2000 кубометров отходов.
"Это не первый год Венгрия предъявляет претензии Украине. Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы к странам-партнерам", — заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.
Команда украинского лидера Владимира Зеленского сейчас делает все возможное, чтобы справиться с последствиями наводнения в западных регионах. Однако, по мнению специалистов, корень проблемы все же глубже. Та же вырубка лесов, например, стихийные свалки сегодня почти не контролируются профильными госорганами. Общественные же, говорят эксперты, в основном ориентированы на гранты и решением масштабных экопроблем обычно не занимаются.
"Пожары в Чернобыле, потопы в Карпатах — это как раз элемент нерационального государственного поведения. Это элемент, можно сказать, любительской, примитивной природоохранной политики", — подчеркнул Цыбулько.
Политический эксперт Кость Бондаренко обратил внимание на еще одну проблему, о которой забывают упоминать другие.
"Сегодня существует мода на экологический популизм. И эта же мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывает дивиденды, как финансовые, так и политические. Мы просто не думаем о будущих поколениях, даже не о следующих, а и о дне завтрашнем для себя", — пожаловался он.
Как сообщает ONLINE.UA, климат нашей планет, который меняется, плохо влияет на способность земли поглощать воду.