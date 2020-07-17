Не радовала болельщиков - в Динамо поразили откровенными заявлениями

Последнего времени киевский клуб "Динамо" не радовал болельщиков своей игрой на поле. С такой оценкой выступил бывший президент клуба Григорий Суркис, брат действующего президента Игоря Суркиса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт команды.

По мнению почетного члена УЕФА и бывшего президента ФФУ, каждый матч был чрезвычайно напряженным.

"Команда в этом сезоне не радовала болельщиков яркими матчами, поскольку все игры, особенно после рестарта, были валидольным. Причем не только для болельщиков, но и самих игроков. Собственно говоря, было непонятно, что происходит. Но победителей не судят, скажем так", — отметил Суркис-старший.

Он добавил, для "Динамо" борьба за Лигу чемпионов еще не завершена и призвал не говорить "гоп", пока не перепрыгнешь". Команде также нужно удержать имеющиеся баллы во время матчей против "Десны" и "Александрии".

Накануне киевляне разгромили "Зарю" со счетом 3:1. Это снова вывело "Динамо" на вторую строчку Украинской Премьер-лиги.

В то же время действующий президент команды Игорь Суркис высоко оценил своих подопечных по итогам последней игры.

"Получилась хорошая игра с достойным соперником. "Заря" — сильная команда, которая доставила нам немало хлопот, в их игре чувствуется тренерская рука. Но исполнительское мастерство наших футболистов оказалась выше", — утверждает он.

Суркис-младший заметил, впереди немало тяжелых матчей, поэтому клуб будет готовиться в самом активном порядке.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты ФИФА обновили рейтинг национальных сборных по футболу и обнародовали его. Украинская команда сохранила свою позицию. Какое место сборная занимает в мире или Европе, а также какие позиции имеют наши соперники в УЕФА — по ссылке.