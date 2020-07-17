Верховная Рада собирается на срочное внеочередное заседание - что случилось

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась с украинцами важными данными — она сообщила о том, что в Верховной Раде планируют назначить внеочередное заседание на 21 июля. По ее словам, народные избранники рассмотрят законопроект о "зеленом" тарифе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "РБК-Украина" .
Политик обратила внимание на то, что народные избранники хотят рассмотреть те вопросы, которые не успели во время предыдущей сессии. В частности, говорится о законопроекте о "зеленом тарифе" во втором чтении. По словам Евгении Кравчук, повестка дня будет насыщенной.Как парламент будет работать в июле и августе:
- Работа третьей текущей сессии Рады завершится 17 июля.
- В то же время нардепы планируют изменить регламент парламента и проводить заседания в пленарные недели по сокращенному графику.
- За соответствующий законопроект в первом чтении 15 июля проголосовали 324 депутата.
Регламент работы Рады хотят организовать так:
- Во вторник, среду, четверг и пятницу пленарное заседание продлится с 10 до 15 часов (в пятницу — до 16 часов) с перерывом с 12:00 до 12:30.
- Понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводиться для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.