Верховная Рада собирается на срочное внеочередное заседание - что случилось

Стоит напомнить, что 16 июля состоялось торжественное заседание Верховной Рады

по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Участие в нем приняли первый и действующий шестой президенты Украины Леонид Кравчук и Владимир Зеленский.

Что важно понимать, каждый из них в своем стиле раскритиковал работу народных избранников.