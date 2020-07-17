Новое вторжение РФ в Украину - Минобороны объяснило шансы

В Министерстве обороны оценили вероятность вторжения российского войска с юга, с направления оккупированного Крыма. Соответствующие выводы прозвучали во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра Андрея Тарана.

По его словам, украинское командование вместе с разведкой не обнаружили признаков, которые бы четко указали на подготовку наступления против государства. Специалисты оценили риски, связанные с Херсонской областью.

"На полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", — подчеркнул Таран.

Пока украинская власть инициировала комплекс мер, япрямованих на предотвращение вероятной угрозе. В районе административной границы с Крымом присутствуют военные подразделения ВСУ.

"С целью неопущення дестабилизации ситуации на Крымском направлении руководством Министерства обороны, Генеральным штабом, командованием ООС спланировано и проведено ряд конкретных мер, в частности, речь идет о создании условий, направленных на предупреждение обострения обстановки... Для общественности могу отметить следующее: усиленно ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Нацгвардией, Нацполіцією, СБУ, Госпогранслужбой", — пояснил министр.

Напомним, информация о вероятном вторжении РФ с юга появились в июле. Руководство Херсонщины на фоне заявлений представителей украинского командования підтердило, что заинтересованы в увеличении военного присутствия ВСУ в регионе.

Как сообщал ONLINE.UA, пока Украина экстренно готовится к возможному наступлению России со стороны оккупированного Крыма, команда российского президента Владимира Путина срочно стягивает на полуостров военную технику. Накануне в Симферополь вошла военная колонна в количестве 84 машин.