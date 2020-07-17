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Справедливость должна восторжествовать - Зеленский выступил с громким заявлением

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Справедливость должна восторжествовать - Зеленский выступил с громким заявлением Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

17 июля глава государства Владимир Зеленский напомнил всем украинцам о том, что 6 лет назад в небе над оккупированным Донбассом пророссийские силы сбили самолет рейса MH17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Как известно, в результате ужасной катастрофы не выжил никто. Стоит обратить внимание на то, что сейчас в Нидерландах проходят судебные слушания по этому делу. По словам украинского лидера, от начала расследование этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение главы государства в социальных сетях.

"Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж. С начала расследование этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в истине. Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание. Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горе родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", — заявил Владимир Зеленский.

Стоит обратить внимание на то, что Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины сбивания малайзийского самолета МН17 призвалО Россию признать свою ответственность за преступление. Кроме того, украинские дипломаты выразили соболезнования родственникам и близким погибших и заверили, что сделают все возможное для установления справедливости в этом деле.

"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства и сотрудничать со следствием", — заявили в ведомстве.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава государства Владимир Зеленский призвал народных избранников не ссориться и прекратить "манипуляции и политические игрища". 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, Нидерланды, MH17, расследование, РФ, Владимир Путин, боевики, ЛДНР
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Обновлено:12:11, 17.07.2020

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