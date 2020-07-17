Пороху не нюхали - Лукашенко придумал, как избавиться от оппонентов на выборах

Белорусский президент Александр Лукашенко придумал новое ограничение для кандидатов в государственные лидеры. Он утверждает, таким лицами необходимо иметь опыт армейской службы, а только потом идти на выборы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление накануне.

По мнению Лукашенко, такие правила необходимо утвердить в Конституции страны. Он добавил, "те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали".

"Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно", — пояснил Лукашенко.

Президент добавил, что женщину-кандидата нужно отправлять в Витебской бригады, "чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее".

Также он отметил, в страны продолжается разработка нового законопроекта о государственной службе. Чиновников важного уровня планируют, как уточнил президент, довести до уровня военных, поскольку они иногда даже важнее.

Напомним, в августе Беларусь проведет новые президентские выборы. На фоне подготовки к голосованию действующая власть всячески пытается не допустить наиболее сильных кандидатов от оппозиции к избирательному процессу. Например, недавно двум из них отказали в регистрации.

На это оппозиция решила объединить усилия трех штабов. Главной допущенной до выборов кандидатом стала Светлана Тихановська — ее мужа, известного оппозиционного блогера, накануне арестовали, поэтому она баллотировалась вместо него.

Как сообщал ONLINE.UA, кандидаты представили в Центризбирком свои декларации. Наиболее необычными оказались документы действующего лидера Александра Лукашенко. Согласно обнародованным данным, действующий президент живет только на одну зарплату и не имеет никакого имущества. В 2019 году он заработал 117 068 белорусских рублей (более 1,3 миллиона гривен).