Путин шокировал мир неожиданным решением относительно Украины - что происходит

Недавно стало известно, что российские войска готовятся к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020" — в Крым съедутся тысячи военных РФ. По словам бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, оккупанты могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Уже 17 июля глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выступил с шокирующим заявлением — он официально сообщил о том, что по приказу главы Кремля Владимира Путина Россия проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Согласно решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", — заявил глава Минобороны РФ.

Сергей Шойгу стал утверждать, что проверка необходима для "оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям " Кавказ-2020 ". Подельник Путина отметил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

По словам командующего объединенных сил на Донбассе Сергея Наева, сейчас вооруженные силы работают над повышением боевых возможностей на крымском направлении. Недавно также глава Минобороны Андрей Таран уверял, что его команда не зафиксировала подготовки оккупантов к активным боевым действиям вблизи админграницы Херсонщины и аннексированного Крыма. Однако, по его словам, во время учений " Кавказ-2020 " в оккупированном Крыму, Украина проведет зеркальные командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020 " с участием НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Денис Шмыгаль пожаловался, что детей, которые находятся на территории ОРДЛО и хотят вступать в украинские вузы, боевики не пускают на территорию Украины.