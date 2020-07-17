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У меня нет слов - Зидан растрогал заявлением о своем клубе

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У меня нет слов - Зидан растрогал заявлением о своем клубе Зінедін Зідан (фото — скриншот)

Накануне легендарный мадридский "Реал" стал чемпионом Ла Лиги сезона 2019/20. Главный тренер клуба — не менее легендарный — Зинедин Зидан выступил с комментарием относительно успеха футболистов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Marca.

По словам тренера, эта победа — одна из наиболее главных событий в его жизни в целом.

"Ощущения потрясающие, то, что сделали игроки, впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. На поле сражались футболисты. Это правда, что у меня была своя роль, но все сделали они", — пояснил Зидан.

Он подчеркнул, что чувствует себя счастливым, когда видит футболистов своего клуба счастливыми.

"Мы лучшие, потому что набрали наибольшее количество очков. Вот и все. Это один из лучших дней в карьере. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига — это потрясающе", — добавил тренер.

Следует заметить, после победы игроки "Реала" подняли Зидана на руках в знак уважения к его руководству.

Напомним, мадридский "Реал" накануне вышел на поле против "Вильярреала". Последний проиграл со счетом 2:1, предоставив возможность мадридцам стать чемпионами до официального завершения турнира.

"Реал" за свою историю завоевывал чемпионство в Ла Лиге 34 раза. Дважды под тренерством Зинедина Зидана. следующий матч клуб проведет в Лиге чемпионов — против "Манчестер Сити". Предыдущий матч 1/8 финала "горожане" выиграли 2:1.

Как сообщал ONLINE.UA, последнего времени киевский клуб "Динамо" не радовал болельщиков своей игрой на поле. С такой оценкой выступил бывший президент клуба Григорий Суркис, брат действующего президента Игоря Суркиса. По мнению почетного члена УЕФА и бывшего президента ФФУ, каждый матч был чрезвычайно напряженным.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, матч, Вильярреал, Ла Лига, футбол
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