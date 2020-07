Должны это сделать: у Трампа выдвинули новый ультиматум команде Путина

Посольство США в Украине до 6 годовщины трагедии МН17 озвучило условие команде главы Кремля Владимира Путина — американская власть призвала Россию сотрудничать со следствием для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета. Стоит обратить внимание на то, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский также напомнил, что 6 лет назад в небе над оккупированным Донбассом пророссийские силы сбили самолет рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпуа. А Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины сбивания малайзийского самолета МН17 призвало Россию признать свою ответственность за преступление, передает ONLINE.UA.

Кроме того, политик призвала РФ соблюдать прекращение огня, отвести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирования вооруженных формирований, действующих на Донбассе, и вернуть Украине контроль над ее международно признанными границами с Российской Федерацией.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России.

On the 6th anniversary of MH17’s downing, we extend our condolences to the families & friends of the 298 innocent civilians who lost their lives. We call on Russia to cooperate fully with the investigation & efforts to establish accountability, in line with UNSC Resolution 2166. pic.twitter.com/9OOm6X7ZVI

