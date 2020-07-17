Должны это сделать: у Трампа выдвинули новый ультиматум команде Путина

Посольство США в Украине до 6 годовщины трагедии МН17 озвучило условие команде главы Кремля Владимира Путина — американская власть призвала Россию сотрудничать со следствием для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета. Стоит обратить внимание на то, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский также напомнил, что 6 лет назад в небе над оккупированным Донбассом пророссийские силы сбили самолет рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпуа. А Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины сбивания малайзийского самолета МН17 призвало Россию признать свою ответственность за преступление, передает ONLINE.UA.
"В
6-югодовщину сбития #MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизнь 6 лет назад. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует привлечения виновных к ответственности, а также полного сотрудничества всех стран с этой целью. Россия должна обеспечить, чтобы каждый из обвиняемых лиц, которые сейчас находятся в России или на контролируемых Россией территориях, предстали перед судом", — подчеркнула временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Кроме того, политик призвала РФ соблюдать прекращение огня, отвести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирования вооруженных формирований, действующих на Донбассе, и вернуть Украине контроль над ее международно признанными границами с Российской Федерацией.
"Так же мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, вернуть Украину контроль над полуостровом и освободить всех украинских политзаключенных. США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности", — отметила американская дипломат.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России.
On the 6th anniversary of MH17’s downing, we extend our condolences to the families & friends of the 298 innocent civilians who lost their lives. We call on Russia to cooperate fully with the investigation & efforts to establish accountability, in line with UNSC Resolution 2166. pic.twitter.com/9OOm6X7ZVI— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020