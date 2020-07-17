Должны это сделать: у Трампа выдвинули новый ультиматум команде Путина

Посольство США в Украине до 6 годовщины трагедии МН17 озвучило условие команде главы Кремля Владимира Путина — американская власть призвала Россию сотрудничать со следствием для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета. Стоит обратить внимание на то, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский также напомнил, что 6 лет назад в небе над оккупированным Донбассом пророссийские силы сбили самолет рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпуа. А Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины сбивания малайзийского самолета МН17 призвало Россию признать свою ответственность за преступление, передает ONLINE.UA.

"В 6-ю годовщину сбития #MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизнь 6 лет назад. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует привлечения виновных к ответственности, а также полного сотрудничества всех стран с этой целью. Россия должна обеспечить, чтобы каждый из обвиняемых лиц, которые сейчас находятся в России или на контролируемых Россией территориях, предстали перед судом", — подчеркнула временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Кроме того, политик призвала РФ соблюдать прекращение огня, отвести свои войска и тяжелое вооружение, поддержать расформирования вооруженных формирований, действующих на Донбассе, и вернуть Украине контроль над ее международно признанными границами с Российской Федерацией.

"Так же мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, вернуть Украину контроль над полуостровом и освободить всех украинских политзаключенных. США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности", — отметила американская дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно официальный Вашингтон расширил санкции против Евгения Пригожина, так называемого повара президента России.