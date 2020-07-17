Мы не будем терпеть - в ЕС нанесли новый удар по путинскому Кремлю

В Евросоюзе представители стран-участниц проводят новый саммит, он начался в пятницу, 17 июля. Литва выступила с инициативой о рассмотрении "попытки России переписать историю". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам президента страны Гитанаса Науседы, в Кремле тщательно скрывают исторические фаты.

"В последнее время мы видим попытки России переписать историю и скрыть исторические факты... Я хочу поднять этот вопрос и попытаться объяснить моим коллегам, что это становится систематической политикой в отношении исторических фактов", — подчеркнул он.

Литовский лидер добавил, что ЕС должен отреагировать на такие циничные действия. Брюссель должен активизировать политику в этом направлении, "чтобы объяснить нашим российским партнерам, что мы не будем терпеть такие попытки".

"Мы должны очень четко сказать, что такая политика повлияет на отношения ЕС и России... Наша задача — напомнить о эти огромные страдания, которые Вторая мировая война принесла нашим странам и государствам. Мы не можем позволить этой истории повториться снова", — добавил Науседа.

В его заявлении говорилось катастрофические последствия для стран Балтии, Польши и других представителей региона.

Следует напомнить, утверждение российской власти и лично Владимира Путина относительно Второй мировой войны столкнулись с сокрушительной критикой на протяжении последних лет. Прежде всего она шла от стран Восточной Европы, которых упоминали в этих пропагандистских заявлениях.

Как сообщал ONLINE.UA Путин уже опозорился на весь мир переписыванием истории Второй мировой войны, но продолжает упорно стоять на своем и угрожать всем, кто не согласен с его позицией. На этот раз его возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что СССР наравне с фашистской Германией ответственны за развязывание Второй мировой войны.